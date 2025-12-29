Joao Grimaldo supera a Piero Hincapié en Europa: fue elegido como el Mejor Jugador Hispano Sub 23 en 2025

A inicios del mes de febrero, y tras desligarse del Partizan de Belgrado (Serbia), el extremo derecho peruano Joao Grimaldo pasó al Riga FC del fútbol de primera división en Letonia.

Poco a poco, Joao Grimaldo empezó a hacer un nombre en el plantel de Riga y no solo fue titular, sino que también colaboró con goles. Es por ello que, a tan solo días que termine el año 2025, el portal especializado Sofascore lo puso como el Mejor Jugador Hispano Sub 23, basado en los puntajes que obtuvo en cada uno de los partidos en los que participó.

Grimaldo -de 22 años de edad- obtuvo un puntaje en promedio de 7.37, quedando en el primer lugar. Superó así al chileno Darío Osorio, quien estuvo en el segundo puesto con 7.36.

"Es el turno de conocer las estrellas en ascenso del fútbol europeo. Estos son los hispanoamericanos con mejor Nota Sofascore en ligas del continente en 2025", fue lo que indicaron.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

💎 Es el turno de conocer las estrellas en ascenso del fútbol europeo.



🤩 Estos son los hispanoamericanos con mejor Nota Sofascore en ligas del continente en 2025. pic.twitter.com/mVdgJp0rAD — Sofascore Latin America (@SofascoreLA) December 28, 2025

Mejores Sub 20 Hispanoamericanos, con Joao Grimaldo

Joao Grimaldo (22) - Riga FC con un puntaje de 7.37 Darío Osorio (21) - FC Midtjylland con un puntaje de 7.36 Nico Paz (21) - Como 1907 con un puntaje de 7.34 Matías Soulé (22) - AS Roma con un puntaje de 7.25 Yerson Chacón (22) - AEK Larnaca con un puntaje de 7.17 Santiago Mouriño (23) - Villarreal con un puntaje de 7.16 Valentín Barco (21) - Racing de Estrasburgo con un puntaje de 7.15 Piero Hincapié (23) - Arsenal con un puntaje de 7.13 Camilo Mena (23) - Lechia Gdansk con un puntaje de 7.11 Nilson Angulo (22) - Anderlecht con un puntaje de 7.06

El año 2025 del también exjugador de Sporting Cristal, quien es además internacional con la Selección Peruana, ha ido de menos a más.

Si nos enfocamos netamente en lo que respecta a la liga de Letonia de primera división, cuenta con 4 goles y 5 asistencias a lo largo de 27 partidos. En tanto, viendo lo hecho en la UEFA Conference League, en este campeonato tiene un tanto y cuatro pases gol más.

No todo queda allí porque a fines del pasado mes de octubre, el atacante Joao Grimaldo se coronó como campeón en la Superliga de Letonia. Tras el empate sin goles ante Tukums 2000, Riga sumó 78 puntos y se hizo inalcanzable en la tabla de posiciones a falta de dos fechas para la culminación del campeonato local.