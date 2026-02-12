Todo es sonrisa: el curioso mensaje de 2 de Mayo tras eliminar a Alianza Lima de la Copa Libertadores

Histórico. Alianza Lima empató 1-1 con 2 de Mayo por el encuentro de vuelta de la primera fase de la Copa Libertadores de América, quedando eliminado del torneo continental.

Tras el cotejo, el cuadro paraguayo publicó un curioso mensaje que no quedó desapercibido por parte de los hinchas. A través de Facebook, escribió: "No es como empieza, si no como termina".

La frase fue acompañada de dos fotografías. En la primera, se ven a todos los jugadores de 2 de Mayo empujar el bus que los iba a trasladar al aeropuerto para viajar a Lima. Y en la segunda, todo el grupo celebrando en el camerino su clasificación a fase 2.

Bus de 2 de Mayo se malogró camino al aeropuerto

El mensaje de 2 de Mayo tiene que ver -claramente- con la situación que vivió el equipo previo a su viaje a Lima.

A través de sus redes sociales, Ángel Martínez, arquero de 2 de Mayo, indicó que, camino a Asunción, el bus que los trasladaba se malogró. “Estábamos camino a Asunción, un problema mecánico parece”, escribió el portero.

El que también se pronunció fue Eliás Alfonso, quien publicó una foto de todo el equipo detrás del bus malogrado. "La magia del fútbol", escribió el extremo en su historia de Instagram.