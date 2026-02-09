Últimas Noticias
Lo tiene claro: Paolo Guerrero dio con la clave para remontarle a 2 de Mayo en la Copa Libertadores

Paolo Guerrero aún no anota en la Libertadores 2026.
Paolo Guerrero aún no anota en la Libertadores 2026. | Fuente: Club Alianza Lima
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Paolo Guerrero apunta a titular contra 2 de Mayo y calentó la previa del vital cotejo para Alianza Lima.

Paolo Guerrero espera ser el gran protagonista, con gol, en lo que será el partido de Alianza Lima frente a 2 de Mayo por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026.

En la previa, Paolo Guerrero apunta a ser titular frente a 2 de Mayo en el Estadio Alejandro Villanueva. El delantero de Alianza Lima viene de marcarle a Comerciantes Unidos por la Liga1 Te Apuesto y antes de recibir al elenco paraguayo calentó lo que será la revancha ante el 'Gallo Norteño'.

"Vendrán acá y se darán cuenta que Alianza juega en una caldera. Tenemos que trabajar y jugar con eso. El hincha también tiene que ser paciente", sostuvo Guerrero en zona mixta.

Después, el internacional con la Selección Peruana fue consultado sobre lo que fue 2-1 sobre Comerciantes Unidos en condición de local.

"El enfoque se hizo y obvio que tenemos cosas que mejorar, sobre todo no recibir goles en el segundo tiempo. Entrar más concentrados. Se nos complicó y eso cuesta caro. A veces juegas con la desesperación y felizmente alcanzamos el triunfo", sentenció el popular 'Depredador'.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs 2 de Mayo en vivo por TV y streaming?

El partido de Alianza Lima ante 2 de Mayo será transmitido vía ESPN, Telefe YouTube, Pluto TV y la plataforma streaming Disney+. RPP lo tendrá en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Alianza Lima vs 2 de Mayo: alineaciones posibles

Alianza Lima: Alejandro Duarte; D'Alessandro Montenegro, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Gianfranco Chávez, Pedro Aquino, Fernando Gaibor; Gaspar Gentile, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

2 de Mayo: Ángel Martínez; Victor Dávalos, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, César Castro; Juan Martín Díaz, Oscar Romero; Alan Gómez, Elías Alfonso; Pedro Delvalle y Rodrigo Ruiz.

Alianza Lima Copa Libertadores Paolo Guerrero

