"Creo que nos subestimaron un poco": el fuerte mensaje del presidente de 2 de Mayo tras eliminar a Alianza Lima

2 de Mayo jugará con Sporting Cristal en la fase 2 de Libertadores
2 de Mayo jugará con Sporting Cristal en la fase 2 de Libertadores
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

"En este momento, hay que disfrutar. Para nosotros es una noche épica", aseguró Hugo Romero, presidente de 2 de Mayo.

No lo puede creer. Hugo Romero, presidente de 2 de Mayo, aseguró que está viviendo un momento feliz tras eliminar a Alianza Lima de la Copa Libertadores de América.

En conversación con Monumental AM 1080, el dirigente indicó que eliminaron a un rival muy difícil gracias al carácter y personalidad que mostró su equipo en Matute.

"Feliz del momento que estamos viviendo con 2 de Mayo a nivel internacional. Contra todo pronóstico estamos en Fase 2. Acabamos de eliminar a un gran de Perú", dijo en un principio.

"Jugar en el estadio de Alianza Lima no es fácil, un rival muy difícil, pero 2 de Mayo mostró carácter, mostró personalidad, se vistió de grande y pudimos quitar el empate. Era lo que necesitábamos para poder clasificar", complementó.

2 de Mayo jugó de igual a igual

Luego, el presidente aseguró que 2 de Mayo contó con varias ocasiones de gol y que tienen que trabajar para convertir las ocasiones generadas.

"Sabíamos que el favoritismo lo tenía el equipo local. Creo que nos subestimaron un poco", aseguró Romero.

"2 de Mayo en ningún momento jugó colgándose del travesaño. Nosotros tuvimos varias ocasiones de gol. No necesitamos, probablemente, sufrir tanto, porque tuvimos ocasiones de marcar. Hay que trabajar para convertir las ocasiones de gol que generamos. En este momento hay que disfrutar, para nosotros es una noche épica", finalizó.

Copa Libertadores 2 de Mayo Alianza Lima Hugo Romero

