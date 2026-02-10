Buena noticia en Alianza Lima: Fernando Gaibor se recuperó y estará apto para jugar ante 2 de Mayo

Alianza Lima quedó listo para recibir a 2 de Mayo de Paraguay, en compromiso válido por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. La novedad será la vuelta del ecuatoriano Fernando Gaibor.

A través de sus redes sociales, Alianza anunció la lista de 23 jugadores convocados, entre los cuales destacan Paolo Guerrero, Luis Advíncula, Eryc Castillo, Renzo Garcés y Gaibor, que se recuperó de su lesión y estará apto para ser alineado en el once titular diseñado por el técnico Pablo Guede.

Gaibor, de 34 años, es considerado uno de los jugadores más talentosos en el cuadro blanquizul, que buscará revertir la eliminatoria después de perder por 1-0 ante 2 de Mayo de visitante.

El ganador de esta serie jugará ante Sporting Cristal en la Fase 2 de la Libertadores.

Bajas en Alianza Lima

Alianza no podrá llegar con lo mejor de su plantel para el compromiso copero, ya que tendrá las bajas de Guillermo Viscarra, Esteban Pavez, Jesús Castillo y Jean Pierre Archimbaud.

🫡🏨 ALIANZA LIMA ya concentra para enfrentar mañana a 2 De Mayo en el partido de vuelta por Libertadores.



👉🏻 Fernando Gaibor se recuperó y vuelve a la convocatoria.



🎥 @PaolovelaR pic.twitter.com/5gm9hYQMGs — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) February 11, 2026

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs 2 de Mayo en vivo por la vuelta de Fase 1 de Copa Libertadores 2026?

El partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo está programado para el miércoles 11 de febrero en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute). El recinto tiene una capacidad para 33 938 espectadores.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs 2 de Mayo en vivo por la Fase 1 de Copa Libertadores 2026?