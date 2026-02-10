Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Buena noticia en Alianza Lima: Fernando Gaibor se recuperó y estará apto para jugar ante 2 de Mayo

Fernando Gaibor es uno de los jugadores más destacados de Alianza.
Fernando Gaibor es uno de los jugadores más destacados de Alianza. | Fuente: Alianza Lima
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Fernando Gaibor entró a la lista de convocados de Alianza Lima, que enfrentará el miércoles a 2 de Mayo de Paraguay en Matute.

Alianza Lima quedó listo para recibir a 2 de Mayo de Paraguay, en compromiso válido por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. La novedad será la vuelta del ecuatoriano Fernando Gaibor.

A través de sus redes sociales, Alianza anunció la lista de 23 jugadores convocados, entre los cuales destacan Paolo Guerrero, Luis Advíncula, Eryc Castillo, Renzo Garcés y Gaibor, que se recuperó de su lesión y estará apto para ser alineado en el once titular diseñado por el técnico Pablo Guede.

Gaibor, de 34 años, es considerado uno de los jugadores más talentosos en el cuadro blanquizul, que buscará revertir la eliminatoria después de perder por 1-0 ante 2 de Mayo de visitante.

El ganador de esta serie jugará ante Sporting Cristal en la Fase 2 de la Libertadores.

Bajas en Alianza Lima

Alianza no podrá llegar con lo mejor de su plantel para el compromiso copero, ya que tendrá las bajas de Guillermo Viscarra, Esteban Pavez, Jesús Castillo y Jean Pierre Archimbaud.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs 2 de Mayo en vivo por la vuelta de Fase 1 de Copa Libertadores 2026?

El partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo está programado para el miércoles 11 de febrero en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute). El recinto tiene una capacidad para 33 938 espectadores.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs 2 de Mayo en vivo por la Fase 1 de Copa Libertadores 2026?

  • En Perú, el partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo comienza a las 7:30 p.m.
  • En Paraguay, el partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo comienza a las 9:30 p.m.
  • En Colombia, el partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo comienza a las 7:30 p.m.
  • En Ecuador, el partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo comienza a las 7:30 p.m.
  • En Bolivia, el partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo comienza a las 8:30 p.m.
  • En Venezuela, el partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo comienza a las 8:30 p.m.
  • En Argentina, el partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo comienza a las 9:30 p.m.
  • En Brasil, el partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo comienza a las 9:30 p.m.
  • En Chile, el partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo comienza a las 9:30 p.m.
  • En Uruguay, el partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo comienza a las 9:30 p.m.
  • En Estados Unidos (Miami), el partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo comienza a las 7:30 p.m.

Video recomendado

Calculadora Copa Libertadores

¿Qué necesitan Alianza Lima y Universitario para pasar a la siguiente fase? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

¡Juega ahora!
Tags
Alianza Lima 2 de Mayo Fernando Gaibor Copa Libertadores

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Copa Libertadores

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA