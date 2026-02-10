Alianza Lima vs. 2 de Mayo: ¿Cuánto vale la plantilla del club paraguayo?

Víctor Hugo Duarte, vicepresidente del 2 de Mayo, destacó que el club afronta la Copa Libertadores con un plantel joven, dinámico, convencido de su idea de juego y con el ánimo al tope para enfrentar a Alianza Lima en el duelo de vuelta por la fase 1 de la Copa Libertadores. El directivo dio a conocer que el club está en austeridad y reveló cuál es el presupuesto mensual de su plantilla.

"El presupuesto de la plantilla de 2 de Mayo es de 120 mil dólares por mes. Estamos en austeridad en estos primeros dos años. Estamos en un padrón de apostar por gente joven y un presupuesto comedido", dijo a 'Fútbol como Cancha' de RPP.

Enfrentar a Alianza Lima con un equipo en austeridad no significa para el club llegar disminuidos. Para el vicepresidente de 2 de Mayo en un partido de Copa Libertadotres pesan otras motivaciones. "Es otra motivación, crece mucho el jugador. Nuestro equipo es joven, muy dinámico. No es que estemos con vida, venimos a llevar los puntos de aquí", declaró.

Para el directivo la clave de triunfo por 1-0 en el duelo de ida ante Alianza Lima, es el resultado de un trabajo constante y de las ganas y la sed de conquista de sus jugadores: "Es una filosofía que varios clubes están tratando de imitar a pesar de que tenemos un presupuesto muy bajo para el fútbol paraguayo".

Víctor Hugo Duarte dijo que, además, 2 de Mayo mantuvo por más de dos años a un cuerpo técnico y que eso también tiene mucho que ver. "Ponderamos la calidad. Sé que Alianza Lima tiene a Paolo Guerrero y Luis Advíncula, por ejemplo, pero hay que estar en la cancha, hay que correr. Mentalmente nuestros muchachos están muy bien", finalizó.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs 2 de Mayo en vivo por TV y streaming?

El partido de Alianza Lima ante 2 de Mayo será transmitido vía ESPN, Telefe YouTube, Pluto TV y la plataforma streaming Disney+. RPP lo tendrá en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.