Alianza Lima vs 2 de Mayo en vivo: ¿Qué canal TV transmite el partido de vuelta en Fase 1 de Copa Libertadores?

Alianza Lima vs 2 de Mayo se enfrentan en vivo en Matute por el partido de vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Los ‘blanquiazules’ están con la obligación de ganar por dos goles para no quedarse fuera del torneo. ¿Qué canales de TV transmitirán el cotejo? Te lo contamos a continuación.
► Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO: se enfrentan en Matute en el partido de vuelta de la fase de la Copa Libertadores
El equipo de Pablo Guede no tiene margen de error y deberá remontar un 1-0 en contra obtenido en la ida. Ahora, los ‘blanquiazules’ saldrán con todo para asegurar la clasificación a la siguiente fase.
¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO por la vuelta de Fase 1 de Copa Libertadores 2026?
El partido de Alianza Lima vs 2 de Mayo está programado para este miércoles 11 de febrero en el Estadio Alejandro Villanueva, ubicado en Lima y con un aforo para 33 mil personas. El cotejo va desde las 7:30 p.m. (hora peruana).
¿A qué hora juegan Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO por la vuelta de Fase 1 de Copa Libertadores 2026?
- En Perú, el partido Alianza Lima vs. 2 de Mayo empieza a las 7:30 p.m.
- En Chile, el partido Alianza Lima vs. 2 de Mayo empieza a las 9:30 p.m.
- En Uruguay, el partido Alianza Lima vs. 2 de Mayo empieza a las 9:30 p.m.
- En Colombia, el partido Alianza Lima vs. 2 de Mayo empieza a las 7:30 p.m.
- En Ecuador, el partido Alianza Lima vs. 2 de Mayo empieza a las 7:30 p.m.
- En Argentina, el partido Alianza Lima vs. 2 de Mayo empieza a las 9:30 p.m.
- En Bolivia, el partido Alianza Lima vs. 2 de Mayo empieza a las 8:30 p.m.
- En Venezuela, el partido Alianza Lima vs. 2 de Mayo empieza a las 8:30 p.m.
- En Brasil, el partido Alianza Lima vs. 2 de Mayo empieza a las 9:30 p.m.
- En México (CDMX), el partido Alianza Lima vs. 2 de Mayo empieza a las 6:30 p.m.
- En Estados Unidos (Miami), el partido Alianza Lima vs. 2 de Mayo empieza a las 7:30 p.m.
¿Qué canal TV transmite el Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO?
El encuentro será transmitido a todo el Perú y el mundo por medio del canal ESPN y vía streaming por Disney+ Premium, apto en dispositivos como celulares, tablets, PC y más. Asimismo, Telefe de Argentina también lo transmitirá gratis y online por medio de YouTube.
¿Cómo sintonizar ESPN en vivo, el Alianza Lima vs 2 de Mayo?
- Para ver ESPN desde Movistar TV, deberás contar con el paquete contratado y sintonizar los canales 200 HD, 483 SD y 884 HD.
- Para ver ESPN desde Claro TV, deberás contar con el paquete contratado y sintonizar los canales 510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD.
- Para ver ESPN desde DirecTV, deberás contar con el paquete contratado y sintonizar los canales 621 SD y 1621 HD.
Alianza Lima vs 2 de Mayo: alineaciones posibles
- Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Gianfranco Chávez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Alan Cantero, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.
- 2 de Mayo: Ángel Martínez; Victor Dávalos, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, César Castro; Juan Martín Díaz, Oscar Romero; Alan Gómez, Elías Alfonso; Pedro Delvalle y Rodrigo Ruiz.