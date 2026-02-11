Alianza Lima vs 2 de Mayo en vivo: ¿Qué canal TV transmite el partido de vuelta en Fase 1 de Copa Libertadores?

Conoce la guía de canales TV que transmitirán el partido de Alianza Lima ante 2 de Mayo en Matute por la vuelta de la Fase 1 de Copa Libertadores. Revisa la guía TV.

Alianza Lima vs 2 de Mayo se enfrentan en vivo en Matute por el partido de vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Los ‘blanquiazules’ están con la obligación de ganar por dos goles para no quedarse fuera del torneo. ¿Qué canales de TV transmitirán el cotejo? Te lo contamos a continuación.

El equipo de Pablo Guede no tiene margen de error y deberá remontar un 1-0 en contra obtenido en la ida. Ahora, los ‘blanquiazules’ saldrán con todo para asegurar la clasificación a la siguiente fase.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO por la vuelta de Fase 1 de Copa Libertadores 2026?

El partido de Alianza Lima vs 2 de Mayo está programado para este miércoles 11 de febrero en el Estadio Alejandro Villanueva, ubicado en Lima y con un aforo para 33 mil personas. El cotejo va desde las 7:30 p.m. (hora peruana).

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO por la vuelta de Fase 1 de Copa Libertadores 2026?

En Perú , el partido Alianza Lima vs. 2 de Mayo empieza a las 7:30 p.m.

, el partido Alianza Lima vs. 2 de Mayo empieza a las 7:30 p.m. En Chile , el partido Alianza Lima vs. 2 de Mayo empieza a las 9:30 p.m.

, el partido Alianza Lima vs. 2 de Mayo empieza a las 9:30 p.m. En Uruguay , el partido Alianza Lima vs. 2 de Mayo empieza a las 9:30 p.m.

, el partido Alianza Lima vs. 2 de Mayo empieza a las 9:30 p.m. En Colombia, el partido Alianza Lima vs. 2 de Mayo empieza a las 7:30 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza Lima vs. 2 de Mayo empieza a las 7:30 p.m.

En Argentina, el partido Alianza Lima vs. 2 de Mayo empieza a las 9:30 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza Lima vs. 2 de Mayo empieza a las 8:30 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza Lima vs. 2 de Mayo empieza a las 8:30 p.m.

En Brasil, el partido Alianza Lima vs. 2 de Mayo empieza a las 9:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Alianza Lima vs. 2 de Mayo empieza a las 6:30 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Alianza Lima vs. 2 de Mayo empieza a las 7:30 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO?

El encuentro será transmitido a todo el Perú y el mundo por medio del canal ESPN y vía streaming por Disney+ Premium, apto en dispositivos como celulares, tablets, PC y más. Asimismo, Telefe de Argentina también lo transmitirá gratis y online por medio de YouTube.

¿Cómo sintonizar ESPN en vivo, el Alianza Lima vs 2 de Mayo?

Para ver ESPN desde Movistar TV, deberás contar con el paquete contratado y sintonizar los canales 200 HD, 483 SD y 884 HD.

Para ver ESPN desde Claro TV, deberás contar con el paquete contratado y sintonizar los canales 510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD.

Para ver ESPN desde DirecTV, deberás contar con el paquete contratado y sintonizar los canales 621 SD y 1621 HD.

Alianza Lima vs 2 de Mayo: alineaciones posibles