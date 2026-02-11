Así fue el 1x1 de Alianza Lima en la despedida de la Libertadores

Alianza Lima se despidió de la Copa Libertadores luego de no poder revertir la serie, en un encuentro en el que luchó hasta el final, pero no le alcanzó para cambiar la historia tras el empate 1-1 ante 2 de Mayo en Matute. En este 1x1 revisamos el rendimiento de cada jugador blanquiazul en una noche que terminó siendo determinante en su camino internacional.

El empate selló la eliminación de Alianza Lima tras la derrota 1-0 sufrida en la ida en Pedro Juan Caballero. El equipo paraguayo avanzó así a la segunda fase en su primera participación en el torneo internacional y ahora enfrentará a Sporting Cristal.

A continuación, el 1x1 blanquiazul tras la derrota en Matute.

Alejandro Duarte: Venía cumpliendo pero falló cuando más se le necesitaba, provocó el penal y no pudo atajar el remate que al final le valió la eliminación a Alianza Lima.

Renzo Garcés: Tuvo buena actuación, anticipó bien y estuvo atento a los ataques de 2 de Mayo.

Cristian Carbajal: De aceptable actuación al igual que sus compañeros en la defensa.

Mateo Antoni: Otro jugador cumplidor, evitó varias jugadas de peligro y controló bien el balón cuando fue requerido.

Luis Advíncula: Destacada actuación, sobre todo en el gol de Alianza Lima. Se fue con todo y le metió un potente remate para anotar.

Jairo Vélez: De buen rendimiento y no tuvo problemas para superar a sus marcadores.

Gianfranco Chávez: Cumplidor en el campo, trató de habilitar siempre a sus compañeros.

Eryc Castillo: Estuvo atento en el juego hasta que llegó el penal que no pudo convertir y eso le restó todos los puntos ganados.

Gaspar Gentile: Intentó, pero le faltó claridad sobre todo para habilitar a Paolo Guerrero

Federico Girotti: Regular actuación, le faltó estar más fino a la hora de llegar al arco rival

Paolo Guerrero: Como siempre lo dio todo, pero no pudo gritar el gol. Le faltó acompañamiento en el área rival.





