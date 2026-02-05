¿Llegará al partido de vuelta? Esteban Pavez habló de su lesión tras el encuentro con 2 de Mayo

Alianza Lima cayó 1-0 ante 2 de Mayo por el encuentro de ida de la fase 1 de la Copa Libertadores de América. Sin embargo, lo que más preocupa a los hinchas no es el resultado, sino la lesión de Esteban Pavez.

A los 73 minutos, en su afán de recuperar el balón, un jugador paraguayo cae encima de su pierna, haciendo que el chileno, de inmediato, pida su cambio.

Lesión de Esteban Pavez ante 2 de Mayo | Fuente: X

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

Tras el partido, Esteban Pavez dijo estar muy "caliente y triste" por la lesión, y dio detalles del mismo.

"Caliente, triste. No me lesiono hace tiempo. Creo que es un esguince, a priori. Mañana (hoy) me voy a hacer los exámenes", indicó en un primer momento.

Luego, habló sobre el partido, asegurando que solo faltó el gol para sacar un buen resultado, pero espera darlo vuelta en Matute.

"Creo que estábamos haciendo un correcto partido e hicieron un golazo. Yo creo que tuvimos muchas chances para marcar, sobre todo en el primer tiempo. Yo confío en mis compañeros que en Lima lo damos vuelta", finalizó.