¿Llegará al partido de vuelta? Esteban Pavez habló de su lesión tras el encuentro con 2 de Mayo

Esteban Pavez habló de su lesión tras el encuentro con 2 de Mayo
Esteban Pavez habló de su lesión tras el encuentro con 2 de Mayo | Fuente: Facebook | Fotógrafo: @ClubALoficial
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Esteban Pavez salió lesionado a los 73 minutos en el partido ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores.

Alianza Lima cayó 1-0 ante 2 de Mayo por el encuentro de ida de la fase 1 de la Copa Libertadores de América. Sin embargo, lo que más preocupa a los hinchas no es el resultado, sino la lesión de Esteban Pavez.

A los 73 minutos, en su afán de recuperar el balón, un jugador paraguayo cae encima de su pierna, haciendo que el chileno, de inmediato, pida su cambio.

Lesión de Esteban Pavez ante 2 de Mayo
Lesión de Esteban Pavez ante 2 de Mayo | Fuente: X
Tras el partido, Esteban Pavez dijo estar muy "caliente y triste" por la lesión, y dio detalles del mismo.

"Caliente, triste. No me lesiono hace tiempo. Creo que es un esguince, a priori. Mañana (hoy) me voy a hacer los exámenes", indicó en un primer momento.

Luego, habló sobre el partido, asegurando que solo faltó el gol para sacar un buen resultado, pero espera darlo vuelta en Matute.

"Creo que estábamos haciendo un correcto partido e hicieron un golazo. Yo creo que tuvimos muchas chances para marcar, sobre todo en el primer tiempo. Yo confío en mis compañeros que en Lima lo damos vuelta", finalizó.

Esteban Pavez Alianza Lima Copa Libertadores 2 de Mayo

