2 de Mayo buscará su clasificación a la fase 2 de Libertadores en Lima: "Los partidos de Copa hay que ganarlos, a veces no importa cómo", aseguró su técnico

Buscará cerrar la llave en Perú. Eduardo Ledesma, técnico de 2 de Mayo, aseguró que buscará la clasificación a la fase 2 de la Copa Libertadores en Lima.

En conversación con Superdeporte, el estratega firmó que el cuadro de La Victoria saldrá a buscar el partido desde el inicio, por lo que afirmó que deben estar "bien parados y equilibrados" para poder obtener un buen resultado.

"Trataremos de hacer bien las cosas. Esperemos tener nuestro mejor día y podamos traer la clasificación a Paraguay", indicó en un primer momento.

"Seguramente, ellos tienen que salir a buscar mucho más. Ellos están con el resultado en contra y nosotros trataremos de, sobre todo en esos primeros minutos, donde seguramente ellos, con el apoyo de su gente y el peso que representa la camiseta de Alianza, van a salir a buscar el resultado. Nosotros tenemos que estar bien parados, equilibrados en el equipo y no retroceder mucho", complementó.

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

2 de Mayo buscará vencer a Alianza Lima como sea

Por último, el estratega afirmó que buscarán plasmar en el campo lo que ha planificado en la semana e indicó que es importante ganar los partidos "a veces, como sea"

"Los partidos de Copa Libertadores son así, de ida y vuelta. Siempre se va a buscar jugar bien, hacer lo que se entrena, lo que se planifica", aseveró.

"Pero, bueno, como dije antes, los partidos de Copa hay que pasarlos, hay que ganarlos, a veces no importa el cómo. Entonces, lo fundamental es no entrar en desesperación. Ellos van a salir a buscar el resultado con todo y nosotros tenemos que estar a la altura de eso", finalizó.