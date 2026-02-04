Alianza Lima va con todo: pide a sus futbolistas jugar "con el alma" frente a 2 de Mayo en Paraguay

Es ganar o ganar. Alianza Lima sale con el cuchillo entre los dientes este miércoles en lo que será su partido de ida contra 2 de Mayo por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026.

El último martes, Alianza Lima llegó a territorio paraguayo, tuvo un entrenamiento y ya tiene todo lista enfrentarse a 2 de Mayo en condición de visitante. A raíz de ello es que las redes sociales del club blanquiazul calentaron lo que será el debut del elenco que dirige Pablo Guede a nivel internacional en la presente temporada.

"Hoy juega Alianza. ¡A jugar con el alma!", es lo que indicaron por medio de Facebook, Instagram y X de manera muy breve.

Hay que tener en cuenta que, para alcanzar la fase de grupos, el cuadro nacional debe superar tres rondas, así como lo hizo en el año 2025.

En la temporada pasada, por ejemplos, los blanquiazules dejaron en el camino a Nacional (Paraguay), Boca Juniors (Argentina) y Deportes Iquique (Chile).

¿Cuándo y dónde juegan 2 de Mayo vs Alianza Lima por la Fase 1 de Copa Libertadores 2026?



El encuentro se disputará este miércoles 4 de febrero en el Estadio Rio Parapití de la ciudad de Pedro Juan Caballero (Paraguay). El recinto tiene capacidad para 25 000 espectadores.

¿Qué canal TV transmite el 2 de Mayo vs Alianza Lima en vivo?



El canal que transmitirá EN VIVO por TV el partido entre 2 de Mayo y Alianza Lima será ESPN, Fox Sports y bein Sports (Estados Unidos). Vía streaming, se podrá ver por Disney+. También podrás escuchar el partido por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo podrás seguir por RPP.pe.

Además, en su oncena, la escuadra íntima iría con Guillermo Viscarra; D' Alessandro Montenegro, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Jairo Vélez, Gianfranco Chavez, Fernando Gaibor; Eryc Castillo, Gaspar Gentile y Paolo Guerrero.