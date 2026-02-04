"Vencer o morir": el mensaje de 2 de Mayo en la previa ante Alianza Lima por la Copa Libertadores

Partido clave. Alianza Lima visita a 2 de Mayo en lo que será el partido, de este miércoles, de ida por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026.

En la previa, Alianza Lima es favorito para imponerse a 2 de Mayo, todo en su idea de meterse a la fase de grupos del torneo continental que organiza la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Sin embargo, en el elenco paraguayo saldrá al frente con la idea de sorprender de local.

Es así que las redes sociales del 2 de Mayo calentaron lo que será la eliminatoria frente a Alianza. Van con la mentalidad de vencer al cuadro peruano que dirige el entrenadro Pablo Guede.

"Hoy nos plantamos y decimos: ¡Vencer o morir! ¡Vamos Gallo Norteño! ¡Bienvenida, Libertadores!", es lo que indica este conjunto tanto en Facebook, Instagram y X.

La publicación fue acompañada de una imagen en la que no solo se muestra la mascota local, sino también la blanquiazul en una partida de póker.

¿Cuándo y dónde juegan 2 de Mayo vs Alianza Lima por la Fase 1 de Copa Libertadores 2026?



El encuentro se disputará este miércoles 4 de febrero en el Estadio Rio Parapití de la ciudad de Pedro Juan Caballero (Paraguay). El recinto tiene capacidad para 25 000 espectadores.

¿Qué canal TV transmite el 2 de Mayo vs Alianza Lima en vivo?



El canal que transmitirá EN VIVO por TV el partido entre 2 de Mayo y Alianza Lima será ESPN, Fox Sports y bein Sports (Estados Unidos). Vía streaming, se podrá ver por Disney+. También podrás escuchar el partido por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo podrás seguir por RPP.pe.

Además, en su oncena, la escuadra íntima iría con Guillermo Viscarra; D' Alessandro Montenegro, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Jairo Vélez, Gianfranco Chavez, Fernando Gaibor; Eryc Castillo, Gaspar Gentile y Paolo Guerrero.