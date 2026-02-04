A la MLS: James Rodríguez y el equipo por el club estadounidense por el que firmará, según prensa internacional

James Rodríguez, de momento, no tiene equipo a nivel profesional tras salir del León mexicano. No obstante, ello va a cambiar en el corto plazo según reporta la prensa internacional en las últimas horas.

Y es que medios como New York Times y ESPN reportan que James Rodríguez será nuevo jugador del Minnesota United, uno de los elencos que juega la Major League Soccer (MLS). Así, el futuro del volante ofensivo colombiano estará en Estados Unidos.

No todo queda allí ya que Fabrizio Romano, uno de los expertos en el mundo de fichajes a nivel mundial, indica que es inminente pase de James al Minnesota United para ser parte de la MLS en su temporada 2026.

James Rodríguez apunta a jugar en la MLS este año.Fuente: @jamesrodriguez10

James Rodríguez y su paso al Minnesota United

"Minnesota United está en negociaciones avanzadas para fichar a James Rodríguez. Las negociaciones están en su fase final, los detalles están por definirse y luego todo está listo con la estrella colombiana", es lo que indica por medio de su cuenta de X.

Previo a ello, el también exjugador del Real Madrid, Bayern Munich y el Everton publicó una imagen en su red social de Instagram en un jet privado con el mensaje "Here we go".

Así, se espera que James Rodríguez pise la ciudad de Minnesota en las próximas horas y se dé el anuncio oficial en el elenco norteamericano. Será su primera vez en la MLS y la cuarta liga americana en la que jugará a lo largo de su carrera profesional.

Tomando en cuenta, desde su debut, el mediocampista ha pasado por elencos como Banfield, Envigado y el Club León de Argentina, Colombia y México, respectivamente.

Minnesota United y su último año

El Minnesota United, club fundado en el año 2015, en la pasada campaña de la MLS quedó en el cuarto lugar de la Conferencia Oeste de la temporada regular y pasó a la instancia de los playoffs.

Posteriormente, en los duelos uno contra uno, cayó en las semifinales de su conferencia contra el San Diego FC. Fue un 1-0 contra el elenco del estado de California.