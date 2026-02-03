Paolo Guerrero no se confía de favoritismo de Alianza Lima: "Es un partido difícil"

Paolo Guerrero será la carta de gol de Alianza Lima, cuyo plantel viajó este martes a Paraguay para el enfrentamiento contra 2 de Mayo por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. La meta en el cuadro de La Victoria son los tres puntos.

Sin embargo, Paolo Guerrero hizo hincapié que 2 de Mayo representará un duro reto para Alianza en el Estadio Río Parapití.

"Es un partido difícil, pero tenemos que salir bien concentrados para sacar un buen resultado en Paraguay", señaló el delantero nacional de 42 años.

Además, Guerrero admitió que los partidos de la Libertadores son de otro calibre debido a la intensidad en cada compromiso.

"Sabemos que estos compromisos de Copa se juegan con mucha intensidad y por ello tenemos que salir con la mentalidad de conseguir algo bueno, pensando en el choque de vuelta que lo jugaremos en casa con nuestra gente", concluyó.

¿Cuándo y dónde juegan 2 de Mayo vs Alianza Lima en vivo por la Fase 1 de Copa Libertadores 2026?

El encuentro entre 2 de Mayo y Alianza Lima se disputará este miércoles 4 de febrero en el Estadio Rio Parapití de la ciudad de Pedro Juan Caballero (Paraguay). El recinto tiene capacidad para 25 000 espectadores.