Federico Girotti sobre el Alianza vs Sport Huancayo: "Es complicado jugar en la altura"

Alianza Lima llega con optimismo de cara al inicio del Torneo Apertura 2026 y un claro ejemplo es Federico Girotti, quien se pronunció sobre el choque ante Sport Huancayo de visitante.

El delantero argentino de 26 años reveló que será la primera vez que juegue en una ciudad de altura como es Huancayo, ubicado a 3249 metros sobre el nivel del mar.

"Emocionado, va a ser un año largo. Sabemos que es complicado jugar en la altura, personalmente no me tocó nunca. Va a ser un desafío lindo", sostuvo Girotti, que llego proveniente de Talleres de Córdoba.

En tanto, Gaspar Gentile destacó la unión en el plantel de Alianza Lima en el arranque del Apertura. "Estamos bien, estamos juntos, esperamos demostrarlos mañana en la cancha", sostuvo.

El plantel de Alianza viajó este jueves liderado por el entrenador argentino Pablo Guede, que no podrá contar a Jesús Castillo en su oncena titular por una lesión.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs. Sport Huancayo por el Torneo Apertura 2026?

El partido entre Alianza Lima vs. Sport Huancayo se disputará este viernes 30 de enero en el IPD Huancayo. El recinto tiene capacidad para 20 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Sport Huancayo en vivo por el Torneo Apertura 2026?