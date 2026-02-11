Eryc Castillo tras quedar fuera de la Copa Libertadores: “Dimos todo, pero tocó el peor resultado”

Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Libertadores al empatar 1-1 en Matute ante 2 de Mayo y Eryc Castillo expresó su tristeza por el desenlace, resaltó el esfuerzo del plantel y aseguró que el equipo deberá levantar la cabeza y pensar en los próximos retos de la temporada.

"Hicimos todo lo que pudimos, atacamos por todos los lados, tratamos de manejar el partido como quisimos. Lamentablemente el resultado no alcanzó y… esto es fútbol. Creo que hay tres resultados; lamentablemente hoy tocó el peor y, bueno, hay que seguir", dijo el jugador.

Más información en breve...