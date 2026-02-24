Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Con Hernán Barcos: Conmebol anunció documental de la eliminación de Boca Juniors a manos de Alianza Lima

Hernán Barcos, Paolo Guerrero, Guillermo Viscarra aparecen en la gráfica.
Hernán Barcos, Paolo Guerrero, Guillermo Viscarra aparecen en la gráfica. | Fuente: Alianza Lima
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

En ese partido, Hernán Barcos anotó el gol de Alianza Lima que permitió que la clasificación se defina en la tanda de penales .

Alianza Lima fue eliminado de la Copa Libertadores 2026 tras ser superado por 2 de Mayo de Paraguay, pero Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) comunicó en las últimas horas una gran novedad para el club dirigido por Pablo Guede.

A través de sus redes sociales, la Conmebol dio a conocer el lanzamiento de un documental a propósito de cumplirse un año de la eliminación de Boca Juniors de la Copa Libertadores a manos de Alianza Lima en la Bombonera.

“Un año de un hecho histórico para Alianza: la historia de la eliminación a Boca Juniors en la Bombonera. Una nueva edición de Conmebol Libertadores”, señaló.

“Exclusivo para hinchas de Alianza: testimonios, el recuerdo e imágenes exclusivas del triunfo ante Boca en 2025”, agregó.

Hay que indicar, que Alianza Lima cumplió una buena campaña a nivel internacional en 2025 bajo la batuta de Néstor ‘Pipo’ Gorosito. En la eliminatoria contra Boca Juniors, venció 1-0 en Matute con gol del uruguayo Pablo Ceppelini.

En la vuelta, Boca ganó 2-1 en tiempo reglamentario. El partido fue vibrante de principio a fin y se abrió el marcador con autogol de Miguel Trauco. Luego, llegó el empate con un tremendo cabezazo de Hernán Barcos, mientras que Kevin Zenón convirtió para los xeneizes. Ya en la definición de penales, el arquero Guillermo Viscarra cerró la épica al atajar el remate de Alan Velasco.

Te recomendamos

Video recomendado

Calculadora Copa Libertadores

¿Qué necesitan Alianza Lima y Universitario para pasar a la siguiente fase? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

¡Juega ahora!
Tags
Alianza Lima Videos más Vistos Videos Boca Juniors Copa Libertadores

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Copa Libertadores

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA