Con Hernán Barcos: Conmebol anunció documental de la eliminación de Boca Juniors a manos de Alianza Lima

Alianza Lima fue eliminado de la Copa Libertadores 2026 tras ser superado por 2 de Mayo de Paraguay, pero Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) comunicó en las últimas horas una gran novedad para el club dirigido por Pablo Guede.

A través de sus redes sociales, la Conmebol dio a conocer el lanzamiento de un documental a propósito de cumplirse un año de la eliminación de Boca Juniors de la Copa Libertadores a manos de Alianza Lima en la Bombonera.

“Un año de un hecho histórico para Alianza: la historia de la eliminación a Boca Juniors en la Bombonera. Una nueva edición de Conmebol Libertadores”, señaló.

“Exclusivo para hinchas de Alianza: testimonios, el recuerdo e imágenes exclusivas del triunfo ante Boca en 2025”, agregó.

Hay que indicar, que Alianza Lima cumplió una buena campaña a nivel internacional en 2025 bajo la batuta de Néstor ‘Pipo’ Gorosito. En la eliminatoria contra Boca Juniors, venció 1-0 en Matute con gol del uruguayo Pablo Ceppelini.

En la vuelta, Boca ganó 2-1 en tiempo reglamentario. El partido fue vibrante de principio a fin y se abrió el marcador con autogol de Miguel Trauco. Luego, llegó el empate con un tremendo cabezazo de Hernán Barcos, mientras que Kevin Zenón convirtió para los xeneizes. Ya en la definición de penales, el arquero Guillermo Viscarra cerró la épica al atajar el remate de Alan Velasco.

