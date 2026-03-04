Últimas Noticias
María del Carmen Alva cuestiona gestión de José María Balcázar: “Todavía no he visto nada”

La legisladora de Acción Popular señaló que no observa acciones concretas en el Gobierno y consideró que los votos que llevaron a José María Balcázar al poder evidencian acuerdos entre distintas bancadas.

La congresista de la bancada de Acción Popular, María del Carmen Alva, cuestionó el desempeño del presidente de la República, José María Balcázar, quien asumió el cargo el pasado 18 de febrero tras la censura de José Jerí.

En aquella elección, el entonces legislador de Perú Libre se impuso en segunda vuelta con 64 votos, frente a los 46 obtenidos por Alva. Con ese resultado, Balcázar aseguró la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso y, en consecuencia, ser el encargado de la jefatura de Estado.

Durante una entrevista en el programa Las cosas como son de RPP, María del Carmen Alva afirmó que hasta el momento no ha observado acciones concretas por parte del mandatario.

“Yo todavía no he visto nada”, señaló al ser consultada sobre cómo evalúa la gestión de Balcázar.

Asimismo, cuestionó su reacción frente a los recientes acontecimientos en Arequipa, que se vio afectada por intensas lluvias.

“Creo que llegó tarde a Arequipa, dice que se enteró por un periodista de lo que estaba pasando allí, creo que lo tienen que informar mejor”, manifestó.

¿Gabinete con cuotas?

La expresidenta del Congreso también se refirió a la composición del Gabinete Ministerial encabezado por Denisse Miralles y a las versiones sobre presuntas cuotas partidarias.

“Hay muchos ministros que siguen, a mí me da la impresión de que no se han querido hacer cambios, seguir con la misma gente”, indicó.

Consultada sobre si cree que hay ministros alineados con intereses partidarios, Alva sostuvo que por los votos obtenidos por el actual presidente -provenientes de distintas bancadas- sugiere que hubo acuerdos políticos.

“Definitivamente, al no haber tenido yo los votos, y Balcázar haber obtenido la cantidad de votos que tuvo, ahí han votado no solo gente de izquierda, cuando ellos solamente tienen gente de izquierda, quiere decir que han votado de todas las bancadas”, expresó.

Ante la pregunta sobre si esos apoyos habrían significado beneficios en el Gabinete, respondió que “de hecho, Balcázar tiene que haber hecho negociaciones, definitivamente”.

