Franco Velazco ilusiona a Universitario: "Vamos a reforzar el plantel con jugadores muy buenos"

Universitario de Deportes comienza una nueva etapa con la llegada de Javier Rabanal al banquillo del primer equipo. El español ya se integró al club para el inicio de su ciclo, donde se le presentan dos grandes retos: obtener el tetracampeonato en la Liga1 y ser protagonista en la Copa Libertadores.

Ya con su nuevo entrenador, en la ‘U’ van trabajando en los refuerzos para el plantel y el administrador Franco Velazco señaló que sorprenderán con las incorporaciones que se realizarán.

“La idea es reforzar defensa, mediocampo y delantera porque queremos competir al más alto nivel en la Copa Libertadores. Así como presentamos a un técnico de enorme nivel, vamos a reforzar el plantel con jugadores muy buenos. Puedo asegurar al hincha de la U que tendrán sorpresa con la llegada de jugadores muy destacados. La hinchada de la U puede estar tranquila porque esto no se mide en enero de 2026, sino en diciembre de 2026”, dijo en Resistencia Crema.

La relación Velazco – Fossati

Franco Velazco se refirió a la salida de Jorge Fossati, con quien no se llegó a un acuerdo para que siga en la ‘U’. El administrador indicó que existió un desgasta en la relación que sostenían.

“Semanas atrás el profesor Fossati comentó que existía una relación desgastada y creo que algo de eso sí sucedió. Un desgaste que no es de un día para otro, sino que se va acumulando en el tiempo”, mencionó.

“Yo no diré nada de lo que se tenía que manejar en el ámbito privado. Ese fue el acuerdo con el profesor. Incluso, la última llamada fue mía y le dije que todo se manejaría con confiabilidad y reserva. Como Universitario, no nos íbamos a prestar a un juego pernicioso laboral. Por encima de todo siempre estará la institución”, añadió.

A pesar del vínculo que se cortó, Velazco destacó la importancia de Jorge Fossati en la obtención del tricampeonato de Universitario.

“El profesor ya ocupa un lugar en la historia de la U, es nuestro entrenador tricampeón. No es bueno ventilar cosas que no vienen al caso. Me quedo con el Fossati tricampeón”, dijo.

¿Ruptura con Álvaro Barco?

Asimismo, Franco Velazco fue consultado respecto a diferencias con el director deportivo Álvaro Barco, lo que descartó de forma rotunda.

“Yo siempre he valorado el tema personal y Álvaro, en lo personal y profesional, es diez puntos. Tenemos una relación muy cordial y amena. Ambos estamos haciendo un trabajo muy meticuloso y con perfil muy bajo. Seguramente eso altera a la gente y por eso empiezan a tejer historias. Nosotros somos de otro perfil, no nos comparen con el de Perú 2, Perú 3 o Perú 4, somos diferentes”, finalizó.