Universitario vs. U. de Chile: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO la Noche Crema 2026?

El reencuentro del tricampeón con sus hinchas. Universitario de Deportes abre las puertas del Estadio Monumental para una nueva edición de la Noche Crema, el evento en el que se presentará a la plantilla merengue con sus fichajes de la temporada, la que lidera actualmente el entrenador español Javier Rabanal.

En la Noche Crema 2026, Universitario tendrá como rival a Universidad de Chile, semifinalista de la última Copa Sudamericana. Para la ‘U’ será su tercer amistoso de la pretemporada y en este encuentro podrían tener sus primeros minutos el senegalés Sekou Gassama, el brasileño Miguel Silveira y el argentino Lisandro Alzugaray.

El club comunicó que desde las 18:00 horas se presentarán a los integrantes de las diversas disciplinas, para dar paso después a la aparición de los deportistas del primer equipo y como evento de fondo el partido internacional.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Universitario vs. U. de Chile: ¿cómo llegan los equipos a la Noche Crema 2026?

Universitario se presenta a la Noche Crema 2026 tras afrontar un amistoso a puertas cerradas con Melgar, donde obtuvo un resultado global de 3-2 a su favor. Antes de ello, en Campo Mar, cayó 1-0 frente a Sport Boys. Para U. de Chile será su primer cotejo del año.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs. U de Chile EN VIVO por la Noche Crema 2026?

El partido de Universitario frente a Universidad de Chile fue programado para el sábado 24 de enero en el Estadio Monumental 'U' Marathon, en el distrito de Ate (Lima). El recinto tiene capacidad para recibir a 80 000 espectadores, aproximadamente.

𝗣𝗔𝗦𝗢 𝗔 𝗣𝗔𝗦𝗢, 𝗖𝗥𝗘𝗠𝗔𝗦 💪



No te pierdas el resumen extendido de nuestro triunfo global por 3-2 sobre FBC Melgar haciéndote miembro de nuestro canal de YouTube aquí 👉 https://t.co/qVLv85xQ0v#UnaHistoriaDeGrandeza pic.twitter.com/Cq4ywSjO1V — Universitario (@Universitario) January 22, 2026

¿A qué hora juegan Universitario vs U de Chile EN VIVO por la Noche Crema 2026?

En Perú , el partido Universitario vs. U. de Chile comienza a las 8:45 p.m.

, el partido Universitario vs. U. de Chile comienza a las 8:45 p.m. En Chile, el partido Universitario vs. U. de Chile comienza a las 10:45 p.m.



En Colombia, el partido Universitario vs. U. de Chile comienza a las 8:45 p.m.

En Ecuador, el partido Universitario vs. U. de Chile comienza a las 8:45 p.m.



En Bolivia, el partido Universitario vs. U. de Chile comienza a las 9:45 p.m.

En Venezuela, el partido Universitario vs. U. de Chile comienza a las 9:45 p.m.

En Argentina, el partido Universitario vs. U. de Chile comienza a las 10:45 p.m.

En Brasil, el partido Universitario vs. U. de Chile comienza a las 10:45 p.m.

En Uruguay, el partido Universitario vs. U. de Chile comienza a las 10:45 p.m.

En Paraguay, el partido Universitario vs. U. de Chile comienza a las 10:45 p.m.



En México (CDMX), el partido Universitario vs. U. de Chile comienza a las 7:45 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Universitario vs. U. de Chile comienza a las 8:45 p.m.

En España, el partido Universitario vs. U. de Chile comienza a las 02:45 a.m. (domingo)

¿Qué canal TV transmitirá la Noche Crema 2026 EN VIVO?

La Noche Crema 2026 será transmitida a nivel nacional por TV a través de la señal pública de TV Perú. Vía streaming también se verá por el canal de YouTube de Universitario TVU, que estará disponible para suscriptores. El costo para sumarse al plan premium es desde S/ 15.00 soles. Todas las incidencias las encontrarás en la página web de RPP.pe.

Universitario vs. U. de Chile: alineaciones posibles

Universitario: Diego Romero; Caín Fara, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Hugo Ancajima, Horacio Calcaterra, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Edison Flores y Alex Valera.

Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni; Lucas Romero, Charles Aránguiz; Eduardo Vargas, Javier Altamirano y Lucas Assadi; y Octavio Rivero.

Universitario vs U. de Chile: precios de las entradas

La venta de las entradas para el amistoso internacional Universitario vs. U. de Chile, por la Noche Crema 2026, está disponible por la plataforma ticketmaster. Ya se agotaron las localidades para las tribunas Norte, Sur y Palco Monumental