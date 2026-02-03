La roja a Rodrigo Ureña desató debate en prensa y redes: ¿estuvo bien expulsado? [VIDEO]

Rodrigo Ureña desató la polémica en luego de ganarse la tarjeta roja en el partido de Millonarios ante Deportivo Independiente de Medellín, por la cuarta fecha del Torneo de Apertura de Colombia. El exjugador de Universitario de Deportes dejó a su club con un jugador menos luego de acumular dos amarillas.

En el minuto 87 del encuentro, el chileno tuvo un mal control de balón provocando que John Montano le robe la pelota. El volante no tuvo otro recurso que jalarle la camiseta por lo que fue sancionado con su segunda amarilla. ya se había ganado la primera a los 68' por protestar al árbitro luego de un choque de cabezas en el área.

Rodrigo Ureña se ganó la primera amarilla del partido por reclamar al árbitro. | Fuente: (WinSportsTV)

La expulsión del excrema no tardó en desatar la polémica en la prensa colombiana y la reacción de los hinchas en redes sociales. Además la jugada con la que se ganó la roja fue motivo de un extenso análisis para conocer si la doble amarilla fue una decisión correcta del árbitro del partido.

"Ureña es un jugador grande que viene de Universitario de Deportes, de un grande de Perú. Que jugó en un grande de Colombia. Tiene que tener todo eso en la cabeza un futbolista como él. Aquí (en el video) se nota el jalón", dijo un periodista del programa Saque Largo de Colombia.

"Aquí se nota que el único recurso de Rodrigo Ureña para disputar esa pelota era agarrarlo, es lo único que pensó. Hay amarillas bien ganadas y necesarias, hay otras que son imperdonables", añadió otro de los panelistas.

Los hinchas también utilizaron las redes sociales para manifestar su opinión. Allí los comentario fueron divididos. "Estos árbitros son muy tontos, pitan una cantidad de supuestas faltas", comentó un aficionado. "Lo de Rodrigo Ureña y Mateo García hasta ahora ha sido muy discreto con Millonarios FC", comentó otro seguidor.

"Muy poco de Rodrigo Ureña en Millonarios. De regular nivel y expulsado frente al Medellín. Ya no tiene el desfogue y agresividad para recuperar el balón de su anterior etapa en Colombia. El equipo bogotano y el eterno problema de sus volantes de marca", publicó el periodista colombiano Oscar Ostos en su cuenta X.

El esperado duelo entre Millonarios e Independiente de Medellín terminó en un pálido empate sin goles tras completarse unos minutos restantes del encuentro el lunes. La lluvia, que obligó a la suspensión del compromiso disputado el domingo. Tras el empate en El Campín, Millonarios enfrentará al Deportivo Pereira este jueves 5 de febrero.