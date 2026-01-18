Directo al Puskas: Edwin Cardona anotó un golazo desde detrás de la media cancha en la liga colombiana [VIDEO]

Tremendo. Atlético Nacional inició con autoridad su participación en el Torneo Apertura de la liga colombiana 2026 al vencer 4-0 a Boyacá Chicó en el Estadio Atanasio Girardot, en un partido que tuvo como punto culminante un gol de media cancha marcado por Edwin Cardona.

El conjunto verdolaga abrió el marcador al minuto 41, cuando Andrés Sarmiento culminó una jugada colectiva iniciada por Dairon Asprilla y definió con precisión dentro del área para romper el equilibrio antes del descanso.

El Atlético Nacional, dominante en la posesión y con presión alta, fue superior en el primer tiempo ante un Chicó ordenado, pero replegado en su campo.

En el complemento, el local amplió la ventaja con una acción de alto impacto. Al minuto 55, Cardona sorprendió con un potente remate desde la mitad del campo, aprovechando al arquero adelantado, y firmó el 2-0, lo que desató la ovación del público en Medellín.

Edwin Cardona, la figura de Atlético Nacional

El 3-0 llegó al 77' cuando el creativo Juan Manuel Rengifo lanzó un tiro de esquina que mandó al fondo de la red con un cabezazo el central William Tesillo.

El 4-0 definitivo lo anotó al 84' el creativo argentino Juan Bauzá en un contragolpe letal ante un rival completamente entregado al ataque. El gol sentenció el partido y confirmó el control del equipo antioqueño, que administró la ventaja sin sobresaltos hasta el final.

En otro cotejo por la primera fecha del Apertura, América de Cali brilló con luz propia en su debut al golear 3-0 al debutante Internacional de Bogotá en el Estadio Pascual Guerrero.

El mediocampista debutante Yeison Guzmán abrió el marcador al minuto 13 con un disparo certero que encendió a la afición escarlata, y 18 minutos después amplió la ventaja desde el punto penalti con una definición baja y precisa. En la segunda mitad, Joel Romero selló la victoria con un potente remate de media distancia al 71', para llevar a los locales a una victoria contundente en su estreno de temporada.