El '9' está "Ilusionado": Federico Girotti llegó a Perú y pasó exámenes médicos en Alianza Lima

Federico Girotti llegó en medio de una gran expectativa a Perú para cerrar su vínculo con Alianza Lima. El atacante argentino arribó a primeras horas de este lunes y dio sus primeras palabras como jugador blanquiazul.

"Muy contento y con mucha ilusión", señaló Girotti, que tiene pactado para firmar por tres temporadas con Alianza Lima.

"Muy lindo", agregó el atacante de 26 años que pasó con éxitos los exámenes médicos en Alianza, que alista una producción audiovisual para anunciar el nuevo fichaje del plantel que dirige Pablo Guede.

Girotti sabe celebrar en Matute siendo rival, ya que anotó un doblete en la derrota de Talleres 3-2 ante Alianza (22 de abril) por la fase de grupos de la Copa Libertadores de este año.

Con la llegada del exjugador de Talleres, Alianza suma a su tercer '9' de la campaña luego de la confirmación de Paolo Guerrero y Luis Ramos.

¿Girotti vuelve a Argentina?

RPP pudo conocer que Girotti volverá a Argentina a pasar el Año Nuevo con sus familiares y se tiene previsto que estará el 2 de enero para incorporarse a Alianza en el inicio de la pretemporada.

