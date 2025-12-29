Alianza Lima tras confirmarse 'Noche Blanquiazul': "Para el Presidente Jerí lo que primó es el deporte"

El Gobierno aceptó dar las garantías de seguridad para que el Inter Miami, del astro argentino Lionel Messi, juegue el próximo 24 de enero ante Alianza Lima.

Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima, destacó al presidente José Jerí fue importante para que finalmente la ‘Noche Blanquiazul’ reciba las garantías y se juegue ante Inter Miami el próximo sábado 24 de enero en el estadio Alejandro Villanueva.

"Finalmente, la decisión es que se jugarán ambos partidos, con las dos instituciones colaborando para garantizar la mejor seguridad y ordenando el orden público, en los mismos horarios establecidos", señaló Cabada a su salida de Palacio de Gobierno.

Como se sabe, se puso en duda que Alianza juegue ante Inter Miami por la Noche Blanquiazul el 24 de enero, ya que Universitario también había pactado jugar ese mismo día por la Noche Crema.

"Aprecio que se haya dado esta reunión, que haya habido voluntad de solucionar las cosas. Presentamos los papeles en tiempo y forma, y más aún cuando tenemos contratos. Nosotros estamos tranquilos con lo que tiene que ver con nosotros", agregó.

"Para el presidente, lo que prima es el deporte y mantener el orden nacional. Es lo que se está dando y allí estamos nosotros apoyando", culminó.

Alianza recibirá al Inter Miami, que tiene entre sus figuras al astro argentino Lionel Messi y al uruguayo Luis Suárez.