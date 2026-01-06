Alianza anuncia salida de Marco Huamán: ¿hay posibilidad que Luis Advíncula llegue a Matute?

Cienciano llegó a un acuerdo con el club Alianza Lima por el préstamo de Marco Huamán durante toda la temporada 2026. El lateral derecho ya se encuentra en Cusco realizando la pretemporada con el resto del plantel imperial.

Huamán, de 22 años, debutó como profesional en el 2021 con camiseta de Sport Huancayo, club con el que disputó un total de 71 partidos en tres temporadas. En el 2024, fue traspasado a Alianza y jugó 8 encuentros de Copa Libertadores con un total de 49 partidos con el conjunto blanquiazul.

El joven huancaíno buscará ganarse un lugar en el esquema del profesor Horacio Melgarejo.

De esta manera, Josué Estrada es el único lateral derecho de Alianza, que ahora tiene la misión de reforzar esa posición. En esa línea, sonó el nombre de Luis Advíncula que tiene contrato con Boca Juniors.

RPP pudo conocer que Boca Juniors aún no recibe una propuesta de Alianza por el defensa peruano que jugó en el Rayo Vallecano de España.

¡𝐌𝐮𝐜𝐡𝐨𝐬 𝐞́𝐱𝐢𝐭𝐨𝐬, 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐨!💪🏾



Nuestro jugador Marco Huamán renovó su vínculo con el Club hasta el 2027 y va a préstamo este año a @Club_Cienciano.



¡𝐀 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐢𝐫 𝐜𝐫𝐞𝐜𝐢𝐞𝐧𝐝𝐨! 👏🏾 pic.twitter.com/61zoAgPk8P — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) January 6, 2026

Alianza se pronunció sobre Luis Advíncula

Pablo Guede respondió sobre la chance que Luis Advíncula se incorpore a su equipo a pesar que Boca Juniors habría decidido que permanezca en su plantel para este año.

"Quiero charlar primero con Franco (Navarro), pero ¿a quién no le gustaría tenerlo en su equipo?", comentó el entrenador argentino.

