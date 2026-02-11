Tras las polémicas con el VAR: Universitario ya conoce al árbitro que dirigirá el duelo contra Cienciano

Universitario de Deportes volverá a las canchas cuando reciba este viernes a Cienciano del Cusco, por la tercera jornada del Torneo Apertura 2026. El equipo crema llega a este partido después de la polémica del choque contra Cusco FC, en el cual el árbitro Kevin Ortega cobró un polémico penal de Williams Riveros.



En medio de este contexto, la Comisión Nacional de Árbitros (Conar) designó a Jordi Espinoza como juez principal del choque entre el tricampeón nacional ante Cienciano. En tanto, Micke Palomino será el encargado del VAR (Video Assistant Referee).

Asimismo, Kevin Ortega y Alejandro Villanueva no fueron programados para esta jornada debido a una sanción confirmada por el presidente de la Conar, Juan Manuel Sulca.

"Teníamos un equipo arbitral con experiencia y capacidad para sacar adelante este importante partido. Lamentablemente son situaciones de juego que primero hubo un mal llamado del VAR y un cambio de decisión de Kevin que también me sorprende. Pero hoy nos reunimos con ellos para ver a detalle qué pasó", explicó en la entrevista con el programa de 'Satélite+'.

Terna arbitral de Universitario vs Cienciano:

Árbitro: Jordi Espinoza

Primer árbitro asistente: Stephen Atoche

Segundo árbitro asistente: Víctor Escobar

Cuarto árbitro: Wilmer Villanueva

VAR: Micke Palomino

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Cienciano en vivo por el Torneo Apertura 2026?

El partido está programado para el viernes 13 de febrero en el estadio Monumental en Lima. El recinto tiene una capacidad para 85.018 espectadores aproximadamente.

¿A qué hora juegan Universitario vs Cienciano en vivo por el Torneo Apertura 2026?

