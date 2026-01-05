Luis Ramos reveló que eligió fichar por Alianza Lima para jugar con "su ídolo" Paolo Guerrero

Alianza Lima continúa sus entrenamientos de cara al amistoso ante el Independiente de Avellaneda por la Serie Río de la Plata. El cuadro blanquiazul llega renovado a este 2026 y entre sus filas destaca el delantero nacional Luis Ramos.

Ramos, de 26 años, tuvo una buena participación en el América de Cali. Ahora, está enfocado en aportar con goles en el equipo que dirige el argentino Pablo Guede.

“Quiero aportar con goles, como siempre lo he hecho en todos los clubes. Gracias a Dios me ha tocado salir goleador en mis equipos anteriores y vengo con muchas ganas de campeonar”, señaló.

En otro momento, admitió que jugar con su ídolo Paolo Guerrero fue clave para aceptar la oferta de Alianza. “Fue una de las cosas por las que tomé la decisión; tenía el sueño de poder jugar al lado de mi ídolo y aprender mucho de él”, confesó.

Ramos trabajará para ser titular en Alianza en una competencia con el argentino Federico Girotti y el mismo Guerrero. "Es linda y sana la competencia. Lo veo como aprendizaje y tenemos que cuidarnos entre nosotros, ya que el más beneficiado será el club”, concluyó.

“Hemos tomado la mejor decisión (con su empresario). Yo quería llegar a Alianza. Lo veo como aprendizaje y el beneficiado va ser el club (competencia con Guerrero y Girotti)”



Luis Ramos, jugador de Alianza Lima.



