Jesús Castillo sobre ser campeón con Alianza Lima este año: "Sería un buen regalo para Paolo"

Paolo Guerrero es el goleador histórico de la Selección Peruana. | Fuente: Alianza Lima
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

El volante de Alianza Lima destacó al entrenador Pablo Guede y a su comando técnico de cara a la temporada 2026.

Alianza Lima inició su preparación para la Liga1 y Copa Libertadores en la Videna con su plantel completo. Tras los fichajes confirmados, también permanecieron jugadores que destacaron en la temporada pasada como es el caso de Jesús Castillo, que terminó de titular como volante central.

"Todos estamos muy motivados", señaló el mediocampista de 29 años tras las prácticas de Alianza, que cuenta como entrenador al argentino Pablo Guede.

"Hay grandes jugadores, un gran comando técnico. El objetivo es salir campeón”, agregó.

A continuación, Castillo sostuvo que "Alianza tiene la obligación de salir campeón y este año no es la excepción".

Regalo para Paolo Guerrero

Castillo habló sobre el último año de Paolo Guerrero en el fútbol e indicó que el título de la Liga 1 sería muy importante.  

"Sería un buen regalo para Paolo (ganar la Liga 1 2026) por todo lo que le dio al Perú", concluyó.

¿Cuáles son los principales fichajes de Alianza Lima para la Liga 1 y fase previa de Libertadores 2026?

  • Jairo Vélez (Volante)
  • Pablo Guede (Argentina - Entrenador)
  • Luis Ramos (Delantero)
  • Alejandro Duarte (Arquero)
  • D'Alessandro Montenegro (Defensa)
  • Cristian Carbajal (Defensa)
  • Federico Girotti (Argentina - Delantero)
  • Mateo Antoni (Uruguay - Defensa)
Alianza Lima

