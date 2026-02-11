VAR bajo la lupa: Conar pedirá a la Liga incorporar cámaras Goal Line

El jefe del VAR, Víctor Hugo Carrillo, anunció que la Conar solicitará a la Liga de Fútbol Profesional la implementación de cámaras Goal Line para reforzar el sistema arbitral. La medida surge tras las recientes jugadas polémicas en los partidos de Universitario de Deportes y Sport Boys.

"Vamos a hacer una solicitud formal hacia la Liga de Fútbol Profesional para poder implementar, ojalá se pueda, un par de cámaras más que para nosotros son vitales que son las cámaras goal line. Estas son clave ara las situaciones de fuera de juego que ocurran a la altura del área de meta o del área penal", dijo Víctor Hugo Carrillo.

Víctor Hugo Carrillo explicó que las cámaras van a dar una perspectiva más recta de lo que está ocurriendo: "Con las cámaras que tenemos ahora las vemos (las jugadas) con un ángulo que cambia la perspectiva. Vamos a seguir con las que tenemos y aumentar esas dos que vamos a solicitar".

El jefe del VAR hizo hincapié que el sistema utilizado en el Perú es semi-automático y similar al que se emplea en ligas de países como Paraguay, Argentina y Colombia. Pero aclaró que en los partidos organizados por Conmebol se usa una tecnología más avanzada.

Con relación a la polémica decisión en la que se le anuló un gol, a Sport Boys en Tarma, Víctor Hugo Carrillo dijo que hubo un error de procedimiento: "Antes de cada partido se realiza un proceso de calibración de cámaras para trazar correctamente las líneas, aunque durante el encuentro estas pueden descalibrarse".

“Primero tenemos que explicárselo a Sport Boys. Hubo un error en el procedimiento y luego mostraré al club que finalmente el jugador estaba en fuera de juego. Hemos hecho un ejercicio que le mostraremos a los dirigentes donde se darán cuenta que así fue", remarcó.