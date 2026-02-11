Alista su debut: Sekou Gassama saldrá en lista de Universitario para duelo ante Cienciano

Universitario de Deportes entrenó este miércoles en Campo Mar 'U' y la gran novedad gira en torno a Sekou Gassama a pocos días del compromiso ante Cienciano del Cusco, correspondiente a la tercera jornada del Torneo Apertura 2026.

RPP pudo confirmar que Gassama formará parte de la lista de convocados de Universitario para el choque a efectuarse el viernes en el estadio Monumental.

El delantero senegalés-español entrenó a la par de sus compañeros, así llega su momento para ser utilizado por el entrenador español Javier Rabanal, que dio visto a su contratación.

Gassama, de 30 años, hizo trabajos en ofensiva de la 'U' junto al centrodelantero Alex Valera, una dupla potente que en las próximas fechas podría alinear el tricampeón del fútbol peruano.

¿Cuál será el once de Cienciano?

A dos días del partido ante Cienciano, Universitario afina detalles para definir el once titular en el cual aún no se confirma los regresos de Andy Polo y Edison Flores, ausentes por lesión en el duelo ante Cusco FC.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Cienciano en vivo por el Torneo Apertura 2026?

El partido está programado para el viernes 13 de febrero en el estadio Monumental en Lima. El recinto tiene una capacidad para 85.018 espectadores aproximadamente.

¿A qué hora juegan Universitario vs Cienciano en vivo por el Torneo Apertura 2026?