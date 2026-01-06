Liga1 2026: clubes aprobaron por mayoría aumentar a 7 el cupo de jugadores extranjeros en cancha

A tres semanas y media del inicio estipulado -en principio- de la Liga1 Te Apuesto 2026, el campeonato de Primera División del Perú estaría próximo a incorporar cambios en el Reglamento. Uno de los temas en agenda es el de la cantidad de futbolistas extranjeros con los que podrá contar cada institución.

Este martes se realiza una asamblea de clubes con los 18 participantes, donde se debate el Reglamento. Según pudo conocer RPP, los elencos por mayoría aprobaron que para la Liga1 2026 se cuente con 7 jugadores extranjeros en cancha en simultáneo en un mismo partido, aumentando la cifra respecto a la temporada pasada.

¿Más extranjeros en la Liga1?

Hasta el 2025, para la Liga1 los clubes tuvieron permitido inscribir hasta 6 futbolistas extranjeros, pudiendo jugar los seis al mismo tiempo.

En este caso, la mayoría de los clubes apuntan a elevar la cifra a 7 foráneos para esta temporada, un número que no restringirá a los clubes que ya cuenten con futbolistas nacionalizados.

Con la postura alcanzada en la asamblea por mayoría, los equipos esperarán que la Federación Peruana de Fútbol apruebe esta medida para oficializarse la modificación al Reglamento respecto a este apartado.

Es importante recalcar que se constituyó una Junta Directiva de la Liga de Fútbol Profesional Peruana, la que tiene a su cargo la organización de la Liga1 desde el 2026.

Los clubes son los que están al frente de la administración del torneo de Primera División, así como las competiciones de Liga2, Liga3 y Liga Femenina. El presidente de la Junta Directiva de la Liga de Fútbol Profesional Peruana es Fernando Corcino, presidente de Alianza Universidad.

¿Qué equipos jugarán en la Liga1 Te Apuesto 2026?