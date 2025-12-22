Carlos Zambrano reveló si Luis Advíncula fichará o no con Alianza Lima

Ante la partida del argentino Guillermo Enrique, Alianza Lima está en búsqueda de reforzar el puesto de lateral derecho y el elegido es nada menos que Luis Advíncula, que aún tiene contrato con Boca Juniors hasta el 2026.

El director deportivo de Alianza, Franco Navarro, confirmó el interés por Advíncula, aunque resaltó lo difícil que son las negociaciones. En esa línea también se encuentra Carlos Zambrano.

El 'León' Zambrano espera que Advíncula llegue a Matute. “He hablado con él; ojalá se pueda concretar eso. Lo he dicho muchas veces, él es hincha aliancista, pero también tiene un sentimiento por Sporting Cristal. Pero ya depende de las decisiones de él al final; el jugador decide al final", sostuvo.

"El interés del club está; ojalá se pueda concretar porque tampoco es fácil; aún pertenece a Boca Juniors, tiene un año más de contrato y tendrían que haber muchas negociaciones de por medio", agregó a Latina.

Espera el fichaje de Luis Advíncula

"No es fácil, pero ojalá que se pueda concretar la contratación del Lucho. Es un gran jugador, para mí uno de los mejores marcadores derechos, y creo que le vendría bien al equipo. Yo lo veo más cerca de La Victoria, y esperemos que sea así”, manifestó Zambrano.

Hay que indicar, que las declaraciones del defensa de Alianza son antes que Cristal confirme al argentino Juan Cruz González, como su nuevo lateral derecho. Es decir, el equipo rimense ya no irá por el fichaje del 'Rayo.

Advíncula y Zambrano jugaron juntos en Boca Juniors en las temporadas 2021 y 2022.