Hizo una de judo: Carlos Zambrano casi se va a las manos con un jugador de Independiente [VIDEO]

Debut con sabor amargo. El último sábado, Alianza Lima perdió 2-1 contra Independiente (Argentina) en la ciudad de Montevideo por la primera jornada de la Serie Río de La Plata.

En este partido, el defensa Carlos Zambrano fue titular en Alianza Lima y por poco se va a las manos con un jugador de Independiente de Avellaneda. Todo sucedió en el tiempo de descuento del primer tiempo, bajo la atenta mirada del árbitro del encuentro.

Llegó un centro por el sector derecho y casi al centro del área es que cayó Zambrano junto a Ignacio Pussetto. Ambos se tomaron y fueron directo al césped del Estadio Parque Viera.

Esta fue la acción entre Carlos Zambrano e Ignacio Pussetto. | Fuente: ESPN

En la repetición se pudo observar que hubo un duelo aparte entre los dos futbolistas y que se dijeron de todo en la cancha.

El popular 'León', por ejemplo, no lo soltó y por lo mismo es que cayeron. Incluso, en la transmisión del partido se comentó que, si se hubiese implementado el VAR para este partido, los dos jugadores iban a ser expulsados.

Zambrano y su bronca con Ignacio Pussetto

Por lo mismo es que los futbolistas de Alianza Lima como de Independiente tuvieron que separar a Carlos Zambrano e Ignacio Pussetto, todo para que el incidente no quede a mayores.

Para este duelo, los íntimos -que ahora tienen a Pablo Guede como director técnico- salieron con Guillermo Viscarra; Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Eryc Castillo, Pedro Aquino, Fernando Gaibor, Sergio Peña, Jairo Vélez; Federico Girotti y Paolo Guerrero.

Por su parte, el 'Rojo' tuvo a Joaquín Blázquez; Luciano Barros, Juan Fedorco, Sebastián Valdez, Milton Valenzuela; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Walter Mazzantti, Lautaro Millán; Josías Palais e Ignacio Pussetto.

Hay que tener en cuenta, además, que este miércoles los blanquiazules juegan contra Unión Santa Fe en el marco de la segunda jornada de la Serie Río de La Plata 2026.