Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Técnico de 2 de Mayo sobre duelo con Alianza Lima: "Será una linda experiencia y podemos hacer historia"

2 de Mayo cerrará su llave contra Alianza en Lima.
2 de Mayo cerrará su llave contra Alianza en Lima. | Fuente: Club Alianza Lima
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Eduardo Ledesma, DT de 2 de Mayo, calentó el enfrentamiento ante Alianza Lima por la Copa Libertadores 2026.

Nuevo reto íntimo. Alianza Lima, en la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, se enfrentará al paraguayo 2 de Mayo -en duelos ida y vuelta-, buscando un lugar en la ronda de grupos.

En Alianza Lima, ya se han pronunciado con relación a jugar contra 2 de Mayo en la Libertadores del próximo año y ahora fue el turno de su contrincante. El entrenador Eduardo Ledesma tuvo palabras sobre el enfrentamiento ante los dirigidos por el técnico Pablo Guede.

"Era uno de los rivales que sabíamos podía tocarnos. La verdad que Alianza es un lindo rival, espectacular. Un histórico de Copa Libertadores y grande de Perú. Va a ser muy lindo", le dijo Ledesma a Monumental AM 1080.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Ledesma y lo que piensa de Alianza Lima

Luego, el DT del conjunto paraguayo remarcó que chocar con el elenco blanquiazul ha generado gran expectativa en el plantel y también en sus hinchas.

"Llevar a este rival a Pedro Juan Caballero va a ser una atracción total. Será una linda experiencia y vamos a prepararnos de la mejor manera para ese día del partido (ida). Es como enfrentar a Olimpia, Cerro Porteño o Libertad. No hay nada que temer", sostuvo el entrenador.

Además, Eduardo Ledesma indicó que tienen confianza en hacer un buen papel y dar que hablar contra Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026.

"Seguro lo hablaré con el presidente. Las obras están avanzadas y esperamos llevarle ese partido tan lindo a la gente. Cuando clasificas a la Copa, todos los rivales sueñan y quieren estar en la fase de grupos. Evitar a brasileros y argentinos es lo mejor que te puede pasar. Hay que ser optimistas y acá también estamos a acostumbrados a jugar ante grandes. Podemos hacer historia", dijo.

La reacción de Alianza por jugar ante 2 de Mayo

Alianza Lima reaccionó al resultado del sorteo de la Copa Libertadores con una publicación en redes sociales. “Rival confirmado. ¡VAMOS CON TODO!”, destaca el mensaje, con una gráfica de Pablo Guede destacando su visita a Paraguay.

En tanto, Conmebol oficializó que el choque de idaserá el 4 de febrero a partir de las 7:30 de la noche (hora peruana) en recinto aún por confirmar. La vuelta entre ambos equipos se disputará el 11 de febrero a partir de las 7:30 de la noche (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.

Te recomendamos

Video recomendado

Calculadora Copa Libertadores

¿Qué necesitan Alianza Lima y Universitario para pasar a la siguiente fase? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

¡Juega ahora!
Tags
Alianza Lima 2 de Mayo Copa Libertadores

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Copa Libertadores

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA