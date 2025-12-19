Técnico de 2 de Mayo sobre duelo con Alianza Lima: "Será una linda experiencia y podemos hacer historia"

Nuevo reto íntimo. Alianza Lima, en la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, se enfrentará al paraguayo 2 de Mayo -en duelos ida y vuelta-, buscando un lugar en la ronda de grupos.

En Alianza Lima, ya se han pronunciado con relación a jugar contra 2 de Mayo en la Libertadores del próximo año y ahora fue el turno de su contrincante. El entrenador Eduardo Ledesma tuvo palabras sobre el enfrentamiento ante los dirigidos por el técnico Pablo Guede.

"Era uno de los rivales que sabíamos podía tocarnos. La verdad que Alianza es un lindo rival, espectacular. Un histórico de Copa Libertadores y grande de Perú. Va a ser muy lindo", le dijo Ledesma a Monumental AM 1080.

🐔 Conocimos rival por la @Libertadores



El CS 2 de Mayo enfrentará a Alianza Lima de Perú por la Fase 1 del certamen.



Comenzaremos la llave como jugando de local. #VamosGallo#LaGloriaEterna pic.twitter.com/qNnOztWpdA — CS 2 de Mayo (@Club2deMayo) December 18, 2025

Ledesma y lo que piensa de Alianza Lima

Luego, el DT del conjunto paraguayo remarcó que chocar con el elenco blanquiazul ha generado gran expectativa en el plantel y también en sus hinchas.

"Llevar a este rival a Pedro Juan Caballero va a ser una atracción total. Será una linda experiencia y vamos a prepararnos de la mejor manera para ese día del partido (ida). Es como enfrentar a Olimpia, Cerro Porteño o Libertad. No hay nada que temer", sostuvo el entrenador.

Además, Eduardo Ledesma indicó que tienen confianza en hacer un buen papel y dar que hablar contra Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026.

"Seguro lo hablaré con el presidente. Las obras están avanzadas y esperamos llevarle ese partido tan lindo a la gente. Cuando clasificas a la Copa, todos los rivales sueñan y quieren estar en la fase de grupos. Evitar a brasileros y argentinos es lo mejor que te puede pasar. Hay que ser optimistas y acá también estamos a acostumbrados a jugar ante grandes. Podemos hacer historia", dijo.

La reacción de Alianza por jugar ante 2 de Mayo

Alianza Lima reaccionó al resultado del sorteo de la Copa Libertadores con una publicación en redes sociales. “Rival confirmado. ¡VAMOS CON TODO!”, destaca el mensaje, con una gráfica de Pablo Guede destacando su visita a Paraguay.

En tanto, Conmebol oficializó que el choque de idaserá el 4 de febrero a partir de las 7:30 de la noche (hora peruana) en recinto aún por confirmar. La vuelta entre ambos equipos se disputará el 11 de febrero a partir de las 7:30 de la noche (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.