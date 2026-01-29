Mala noticia: Alianza Lima confirmó dos bajas ante Sport Huancayo en debut en la Liga1 2026

Alianza Lima afina detalles para enfrentar a Sport Huancayo en la primera jornada del Torneo Apertura de la Liga1 Te Apuesto. Lamentablemente para sus intereses se confirmaron las lesiones de Jesús Castillo y Josué Estrada.

A través de sus redes sociales, Alianza dio a conocer que Castillo sufrió una lesión durante el choque contra Inter Miami, en Matute, correspondiente a la Tarde Blanquiazul.

"Los estudios médicos posteriores confirmaron que el volante blanquiazul sufrió un desgarro parcial del ligamento colateral interno de la rodilla izquierda", señaló.

Además, informaron que Estrada sufrió una tendinitis en la rodilla derecha. El defensa de 29 años no jugó ante Inter Miami.

"Ambos jugadores ya iniciaron sesiones de fisioterapia bajo la supervisión del departamento médico y el club brindará información sobre su evolución", agregó Alianza.

De esta manera, Castillo y Estrada no jugarán ante Sport Huancayo y su vuelta a las canchas es una incertidumbre.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs. Sport Huancayo por el Torneo Apertura 2026?

El partido entre Alianza Lima vs. Sport Huancayo se disputará este viernes 30 de enero en el IPD Huancayo. El recinto tiene capacidad para 20 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Sport Huancayo en vivo por el Torneo Apertura 2026?