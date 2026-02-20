Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Keiko Fujimori dice que respeta la postura de su hija sobre el aborto en casos de violación: “Valoro la valentía que tiene para defender sus ideas”

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

La candidata presidencial afirmó que, pese a no coincidir con la postura de su hija Kyara Villanella sobre el aborto en casos de violación, respeta su opinión y valora que defienda sus propias ideas.

Lima
00:00 · 00:31
Kyara Villanella Fujimori indicó a través de sus redes sociales que tiene una opinión “distinta” a la de su “mamá”.
Kyara Villanella Fujimori indicó a través de sus redes sociales que tiene una opinión “distinta” a la de su “mamá”. | Fuente: RPP / Instagram (@kyara_villanella)

El pasado martes, 17 de febrero, Kyara Villanella, hija de Keiko Fujimori, se mostró en desacuerdo con las declaraciones de su madre, quien señaló que, ante un embarazo en un hipotético caso de violación de alguna de sus hijas, les diría que no aborten.

Como se recuerda, Villanella Fujimori indicó a través de sus redes sociales que tiene una opinión “distinta” a la de su “mamá”. En esa línea, indicó que ante “el caso hipotético presentado”, sí “optaría por abortar”.

Al ser consultada sobre cuál fue su reacción al leer la publicación de la joven influencer, Keiko Fujimori señaló que respeta la opinión de su hija y destacó la valentía que ha mostrado para defender sus planteamientos, pese a no coincidir con la posición personal de su madre.

“En casa tengo largos debates con mis hijas y yo valoro muchísimo que ellas empiecen a tener sus propias opiniones. Esto lo hemos conversado, por supuesto. Es claro, yo tengo una postura, yo defiendo la vida y mis hijas tienen otra. [¿Provocó algún tipo de discusión en casa?] Debates internos familiares los tenemos desde hace muchos años. Creo que la gran diferencia -al ser Fujimori- es que a veces nuestros debates se hacen públicos. Pero no, yo -desde el amor de mamá- siempre voy a respetar las opiniones de mis hijas y yo valoro la valentía que ellas tienen para defender sus ideas”, señaló.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

¿Qué dijo Keiko Fujimori?

El último domingo, la candidata presidencial Keiko Fujimori, en entrevista con el programa Enfrentados, fue consultada sobre si una mujer puede abortar si el embarazo es producto de una violación. En esa línea, Fujimori señaló que su apoyo se limita estrictamente a lo que dicta la ley peruana actual.

“Yo estoy a favor del aborto terapéutico en caso de que la madre corra riesgo de vida. Pero en caso de violación, no”, aseguró. Incluso, mencionó que ella había hablado con sus hijas sobre este tema y que les recomendó no interrumpir el embarazo.

“Yo optaría, y les diría a mis hijas, que ellas tengan al bebé", enfatizó.

Te recomendamos
El poder en tus manos

EP236 | INFORMES | Elecciones 2026: ONPE habilitó enlace oficial para consultar resultados del sorteo de miembros de mesa

La ONPE publicó los resultados del sorteo de miembros de mesa para las elecciones generales 2026. Conozca los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Keiko Fujimori Kyara Villanella

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA