Federico Girotti llegó a un acuerdo con Alianza Lima, según prensa argentina

Alianza Lima continúa como protagonista en el mercado de fichajes y ahora la última novedad es la inminente incorporación del delantero Federico Girotti, según la prensa argentina.

De acuerdo con TyC Sports, Alianza llegó a un acuerdo de palabra con Girotti. Es más, ya se habría decidido comprar el 50 % de la carta pase del delantero argentino de 26 años.

Según la información recopilada, Girotti llegará al cuadro de La Victoria para reemplazar a Hernán 'El Pirata' Barcos, que terminó su ciclo en Alianza este año.

"Federico Girotti está a un paso de marcharse de Talleres: todo indica que su nuevo equipo será Alianza Lima de Perú, donde reemplazará al goleador Hernán Barcos", publicó.

De esta manera, Girotti deja Talleres después de cuatro temporadas. Este año, marcó cuatro goles y dio una asistencia en 37 partidos, entre los torneos locales y la Copa Libertadores. Curiosamente, le marcó a Alianza en dos ocasiones en la derrota por 3-2 del cuadro argentino en la Copa Libertadores.

¿Cuáles son los principales fichajes de Alianza Lima para la Liga 1 y fase previa de Libertadores 2026?

