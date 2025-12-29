Se van de Alianza Lima: íntimos anunciaron la salida de dos jugadores a modo de cesión

Alianza Lima está a poco de iniciar su pretemporada y va perfilando el que será su plantel para la campaña 2026, el cual será entrenado por el argentino Pablo Guede.

Por lo mismo es que en Alianza Lima no solo se concretan fichajes, sino también salidas ya sean definitivas o en condición de préstamo. En relación a este último es que el elenco blanquiazul reportó dos nuevas marchas de jugadores que no van a ser considerados por el nuevo DT que llegó en reemplazo de Néstor Gorosito.

El primero en salir en Alianza es Brian Arias. El joven defensa central tendrá la misión de jugar en la Universidad César Vallejo en el campeonato de ascenso (segunda división).

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

¡A seguir creciendo en sus respectivos equipos! 👏🏾



Brian Arias ➡️ 𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐔𝐂𝐕.

Cristian Neira➡️ 𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐀𝐭𝐥𝐞́𝐭𝐢𝐜𝐨 𝐆𝐫𝐚𝐮. pic.twitter.com/51aFJjLYpM — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) December 29, 2025

Alianza Lima anunció dos salidas a modo de préstamo

El cuadro poeta no pudo concretar volver a primera este año debido a lo que fue su derrota a manos de CD Moquegua en el repechaje de la Liga2. Cayó en el global a ida y vuelta con el elenco de la sierra peruana.

De cara a este nuevo año, el cuadro de la ciudad norteña de Trujillo anunció en los últimos días la salida de hasta 17 jugadores por medio de sus redes sociales. Futbolistas como Joao Villamarín, Danilo Carando, Alexander Succar y Adrián Ascues ya no forman parte del proyecto que dirige José Guillermo 'Chemo' del Solar.

También, en Alianza Lima comunicaron la salida de Cristian Neira. El volante va rumbo a Atlético Grau y se mantiene en la Liga1 de cara al 2026.

Justamente, Neira fue parte de Cienciano en el año futbolístico que acaba de terminar. No siguió en el 'Papá' y se despidió del club cusqueño con una publicación en Instagram.

"Quiero expresar mi más sincero agradecimiento al Club Cienciano por abrirme sus puertas y permitirme ser parte de una institución con tanta historia y pasión. Ha sido un honor defender estos colores", indicó.