Pese al resultado, Federico Girotti se mostró contento con su debut en Alianza Lima

Federico Girotti, futbolista de Alianza Lima, se mostró contento con su debut en el cuadro de La Victoria durante el cotejo ante Independiente por la Serie Río de La Plata.

En conversación con ESPN, el argentino dijo que le gustó el club cuando lo enfrentó en Copa Libertadores y no dudó en firmar cuando le contaron el proyecto.

“Muy contento por el debut (...) Los había enfrentado el año pasado en Copa con Talleres y me había gustado mucho el club. Llegó el llamado el año pasado contándome el proyecto”, indicó en un primer momento.

¿Cómo es trabajar con Pablo Guede?

Por otro lado, al ser consultado sobre el trabajo de Pablo Guede como técnico, dijo que era un técnico que le gusta realizar un trabajo intenso. Además, habló de los partidos que se vienen para Alianza Lima.

“De Pablo tenía muchas referencias. Es un técnico muy intenso, le gusta presionar, ser ofensivo. Estamos hace 10 días juntos, así que es un arranque de año movido", aseguró.

"Tenemos partidos ahora y en dos semanas nos jugamos la primera fase de la Copa Libertadores. Van a ser unos primeros meses muy movidos”, finalizó.