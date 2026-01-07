Jairo Vélez se sinceró y habló sobre su sensación de dejar Universitario para ir a Alianza Lima

Alianza Lima es uno de los clubes que más reforzó su plantilla para la temporada 2026 y uno de los jales más destacados es Jairo Vélez, que llega a Matute después de jugar en el archirrival Universitario de Deportes.

El ecuatoriano nacionalizado peruano firmó por Alianza después de no llegar a un acuerdo con Universitario, club donde tuvo una interesante campaña en 2025. Es más, terminó como titular en el equipo que en ese entonces dirigía Jorge Fossati tras desplazar a Edison Flores.

Con relación a la pretemporada comentó: "Muy bueno, muy exigente, es lo que conviene ahora para llegar de la mejor forma al torneo. La idea es tratar de llegar lo mejor posible, con el mayor ritmo", sostuvo.

Además, puntualizó que se encuentra adaptando a la interna de Alianza. "Hay una buena relación, igual con Renzo Garcés, hay dos ecuatorianos más que me han recibido muy bien, igual que todo el grupo, estoy bien y enfocado".

Para finalizar, Vélez habló brevemente de su paso de la 'U' a Alianza y de su sensación actual. "Yo soy un profesional, hago lo mío", culminó.

