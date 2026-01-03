Jairo Vélez y lo que le impresionó de Alianza Lima: "El primer estadio lleno en el que jugué fue Matute"

Jairo Vélez es uno de los jugadores más importantes de la Liga1 Te Apuesto. Su paso por César Vallejo y Universitario llenó los ojos de Alianza Lima, que no dudó en contratar al ecuatoriano.

En vísperas al inicio de la pretemporada, el volante ofensivo indicó que su principal objetivo en el 2026 es salir campeón. Además, reveló que aún no habla con el técnico Pablo Guede, pero espera en el inicio de los entrenamientos.

“Primero, paso a paso, empezar bien la pretemporada y luego darle con todo a lo que se venga. El objetivo es salir campeón. No he hablado aún con Pablo Guede, pero ya hablaremos en la pretemporada”, indicó a su arribo a la capital.

Jairo Vélez y su grato recuerdo con Alianza Lima

Por otro lado, el ecuatoriano dijo que se siente preparado para demostrar su calidad al club y a los hinchas. Asimismo, dijo que siempre tuvo una grata impresión de Alianza Lima porque fue el primer equipo que enfrentó a estadio lleno.

"Me siento más que preparado para demostrarle al hincha y al club, estoy totalmente comprometido", aseguró.

"La hinchada es espectacular, el primer estadio que jugué a estadio lleno fue el de Alianza Lima acá en el Perú”, finalizó.

De acuerdo con información de RPP, Jairo Vélez firmó por el cuadro de La Victoria por tres temporadas.