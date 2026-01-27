Jairo Vélez sobre inicio de Alianza Lima en Liga1 2026: "No nos hemos distraído en ningún momento"

Jairo Vélez habló en la antesala del duelo entre Alianza Lima vs Sport Huancayo por el Torneo Apertura.

Alianza Lima se alista para enfrentar de visita a Sport Huancayo en la primera jornada del Torneo Apertura 2026. El cuadro blanquiazul tiene la misión de superar el duro golpe que sufrió luego que Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco fueran separados del club al ser acusados por abuso sexual por una ciudadana argentina.

En ese contexto, Jairo Vélez dejó en claro que Alianza debe empezar con mente "positiva" el arranque del Apertura 2026.

“Queremos arrancar de buena manera el campeonato. Sabemos que será un partido complicado, en una plaza muy difícil, pero vamos con mente positiva. Siempre es importante empezar ganando si queremos pelear el torneo”, declaró el exjugador de Universitario.

“Estoy muy enfocado en el partido y en lo que realmente importa. No nos hemos distraído en ningún momento, siempre pensando en el torneo”, afirmó Vélez, que destacó en los amistosos de la pretemporada de Alianza.

“Venimos trabajando de buena manera, estamos encontrando la idea para el camino que viene y totalmente enfocados en el partido ante Huancayo”, concluyó.

"Si queremos empezar el objetivo final tenemos que empezar con el pie derecho. Estamos metidos en lo que realmente IMPORTA"



Jairo Vélez, jugador de Alianza Lima



¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs. Sport Huancayo en vivo por la Liga1?



El partido entre Alianza Lima vs. Sport Huancayo se disputará este viernes 30 de enero en el IPD Huancayo. El recinto tiene capacidad para 20 000 espectadores.

A qué hora juegan Alianza vs Sport Huancayo en vivo por Liga1?

