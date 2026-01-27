¿Cristiano Ronaldo en Perú? Productora reveló posibilidad que Al Nassr juegue contra Selección Peruana

Productora que se encargó de traer a Lionel Messi aseguró que Al Nassr y Barcelona podrían jugar este año en Lima.

André Prada, CEO de Sound Music, productora que trajo a Lionel Messi al Estadio Alejandro Villanueva, reveló que planea que Barcelona y Al Nassr de Cristiano Ronaldo disputen amistosos este año en Lima.

"Tenemos dos equipos grandes para este año. Uno es el Barcelona y el otro Al Nassr, que estamos negociando por eso”, declaró en entrevista con L1 MAX.

Prada, además, aseguró que ya se dio un primer acercamiento con Al Nassr, que tiene como gran figura a Cristiano. “De hecho las primeras posibilidades son reuniones formales que ya se hicieron. Ya tuvimos el primer contacto con Al Nassr y estamos coordinando tema de fechas y preacuerdos como el Barcelona. Después de eso, tendríamos un porcentaje más alto que pueda venir a Perú”, sostuvo.

¿Cristiano en despedida de Paolo Guerrero?

La idea es que Al Nassr se enfrente a la Selección Peruana en un partido que marcaría la despedida de Paolo Guerrero.

“Yo creo que su rival sería contra la selección peruana. Es una posibilidad que puede ser para una despedida de Paolo Guerrero. Nuestro ‘9’ es un crack también, así que cualquiera de los dos lados, puede ser como club o selección”, manifestó.

Eso sí, de no concretarse el compromiso ante la bicolor, Prada dijo que una alternativa sería Alianza Lima. “Nuestro ‘9’ es un crack también, así que cualquiera de los dos lados, puede ser como club o selección”, concluyó.

Figuras de Al Nassr:

Bento (Brasil)

Iñigo Martínez (España)

Marcelo Brozovic (Croacia)

Kingsley Coman (Francia)

Sadio Mané (Senegal)

Wesley (Brasil)

Joao Félix (Portugal)

Angelo (Brasil)

Cristiano Ronaldo (Portugal)