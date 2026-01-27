¿Se acerca a Alianza Lima? Prensa chilena reaccionó ante posible fichaje de Esteban Pavez, capitán de Colo Colo

A pocos días del inicio de la Liga1 2026, Alianza Lima no descarta la llegada de nuevas incorporaciones, ya que necesita reforzar su plantel luego de separar a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco por haber sido denunciados en Argentina por presunto abuso sexual.

Ena las últimas horas, el medio chileno 24 Horas Deportes informó que el capitán de Colo Colo, Esteban Pavez, evalúa una oferta de Alianza Lima por dos temporadas.

"Según la información que maneja 24 Horas Deportes, el volante maneja una oferta por dos temporadas de Alianza Lima, cuadro dirigido por Pablo Guede, y a la espera de la reunión de directorio programada para este miércoles 28 de enero, todo apunta a que será aceptada", dice la publicación.

"Mientras en lo deportivo Colo Colo prepara el partido contra Deportes Limache por la primera fecha del Campeonato Nacional 2026, las próximas horas asoman como claves en materia dirigencial para la resolución del futuro de Esteban Pavez", agregó sobre el experimentado volante.

El futbolista de 35 años tiene un largo recorrido por equipos de Chile, Brasil, México y Emiratos Árabes Unidos.