Alianza Lima envió a Miguel Trauco carta de preaviso de despido: ¿qué pasó con Zambrano y Peña?

Miguel Trauco dijo en su momento que quería retirarse en Alianza Lima.
Miguel Trauco dijo en su momento que quería retirarse en Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Johnny Baldovino, asesor legal de SAFAP, aseguró que Trauco recibió esta carta de Alianza Lima, que también separó a Carlos Zambrano y Sergio Peña.

Alianza Lima tomó una firme decisión sobre el caso de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, quienes fueron separados indefinidamente del club victoriano después de conocerse que fueron acusados de abuso sexual por parte de una ciudadana argentina.

Johnny Baldovino, asesor legal de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP), dio nuevos detalles sobre la actualidad de los experimentados futbolistas. Señaló que uno de ellos recibió una carta de preaviso de despido.

"Tenían plazo hasta mañana para hacer sus descargos, pero hoy le ha llegado una carta a uno de ellos que le amplían las imputaciones. Direccionan la situación y le mandan una carta de preaviso de despido. Normalmente termina en despido", señaló en 'Con Calle y Cancha' de GV Play.

Cuando se le consultó a qué jugador se refería, Baldovino no tuvo problemas en indicar que se trataba de Miguel Trauco.

A su vez, expresó que Zambrano y Peña también recibirían la misma carta en las próximas horas. "Que yo tengo conocimiento, sí. Imagino que a los demás también les estará llegando el día de hoy", agregó.

RPP pudo conocer que el entrenador argentino Pablo Guede ya no contará con los mencionados jugadores para esta temporada.


Tags
Miguel Trauco Alianza Lima Liga1 Fútbol Peruano

