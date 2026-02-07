Liga 1: Alianza Lima recibirá a Comerciantes Unidos por la fecha 2

Te contamos la previa del duelo Alianza Lima vs Comerciantes Unidos, que se enfrentarán en el estadio el Coloso Victoriano mañana a las 18:00 horas. Michael Espinoza Valles será el árbitro del partido.

Alianza Lima y Comerciantes Unidos se medirán mañana a las 18:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 2 del campeonato peruano y se disputará en el estadio el Coloso Victoriano.

Así llegan Alianza Lima y Comerciantes Unidos

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Alianza Lima en partidos del campeonato peruano

Alianza Lima derrotó por 2 a 1 a Sport Huancayo en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa.

Últimos resultados de Comerciantes Unidos en partidos del campeonato peruano

Comerciantes Unidos llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Deportivo Moquegua.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 4 triunfos y el visitante se quedó con 1 victoria. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 21 de septiembre, en Clausura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Alianza Lima resultó vencedor por 4 a 0.

El árbitro designado para el encuentro es Michael Espinoza Valles.

Fechas y rivales de Alianza Lima en los próximos partidos del campeonato peruano

Fecha 3: vs Alianza Atlético: 14 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Sport Boys: 20 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs UTC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Melgar: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Deportivo Garcilaso: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Comerciantes Unidos en los próximos partidos del campeonato peruano

Fecha 3: vs Los Chankas: 15 de febrero - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Cusco FC: 22 de febrero - 20:30 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Grau: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs UTC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs FC Cajamarca: Fecha y horario a confirmar

Horario Alianza Lima y Comerciantes Unidos, según país