Paolo Guerrero no olvida la Copa Sudamericana: "Creo que podíamos llegar por lo menos hasta la final"

Paolo Guerrero renovó su vínculo con Alianza Lima por la temporada 2026. El goleador blanquiazul del último curso no ocultó su alegría por seguir en el club y anhelando conseguir nuevas victorias.

“Una felicidad enorme renovar con el equipo de mis amores, contar un año más en el que pueda seguir anotando goles, que es lo más importante como ‘9’, anotar goles, los triunfos y darle alegría al hincha. Como hincha también quiero ver a Alianza ganar, espero que este 2026 sea un año maravilloso”, dijo el delantero en Alianza Lima Play.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

2025 y la campaña internacional de Alianza Lima

Alianza Lima dejó atrás un año en el que contó con más alegrías en el ámbito internacional. Disputó 18 partidos en los torneos Conmebol, llegando a instalarse entre los mejores ocho elencos de la Copa Sudamericana.

Para Paolo Guerrero, que ganó ese torneo en 2023, Alianza Lima tenía las herramientas para ser finalista de la competención.

“En el balance general anoté muchos goles, me hubiese querido meter más, me quedé con eso de llegar a la cifra que yo tenía marcada, pero creo que lo más importante es darle triunfos al equipo. No conseguimos el objetivo principal que teníamos, pero que anduvimos muy bien en los campeonatos internacionales. Me quedo con esa espina clavada de no haber conseguido ese objetivo internacional, que yo creo sinceramente que hubiésemos podido llegar por lo menos hasta la final”, consideró el ‘Depredador’.

𝐏𝐚𝐨𝐥𝐨 renovó la 𝐚𝐥𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚. 💙✍🏾



Mira la entrevista exclusiva en 𝐀𝐥𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐋𝐢𝐦𝐚 𝐓𝐕 ➡️ https://t.co/jaGViT8CDY



Y en 𝐀𝐥𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐏𝐥𝐚𝐲➡️ https://t.co/SeAYLfaWVU pic.twitter.com/DuPWxfvsSa — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) January 2, 2026

Paolo Guerrero apunta al título 2026

Alianza Lima entra a una nueva etapa con la dirección técnica de Pablo Guede. La convicción en el conjunto de La Victoria es luchar por el título de la Liga1, el que ha estado en manos de Universitario durante los últimos tres años.

“Ilusiona un nuevo objetivo, los compañeros, creo que tenemos un grupo lindo, creo que todos tenemos claro el deseo de salir campeones y vamos a luchar a muerte por eso. Veo muy enfocado a todo el grupo, va a ser un año durísimo, donde tenemos que estar todos juntos para conseguir el objetivo, que es lo más importante”, remarcó el delantero.

Paolo Guerrero competirá por un puesto como titular con Luis Ramos y el argentino Federico Girotti. A ello se suma que tendrá sobre su figura la responsabilidad de liderar al equipo tras la salida de Hernán Barcos.

“Es un compromiso, una responsabilidad grande, pero creo que el grupo tiene esa convicción, así que creo que no va a ser difícil liderar al grupo, de poder meternos en la cabeza del objetivo grande que tenemos”, concluyó.