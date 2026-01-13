Luis Advíncula: "Toda mi familia es hincha de Alianza Lima, están muy contentos con mi llegada"

Luis Advíncula se convirtió en el fichaje estelar de esta temporada para Alianza Lima. El lateral derecho, mundialista con la Selección Peruana en 2018, cerró su etapa en Boca Juniors y regresa al fútbol peruano de la mano del conjunto blanquiazul, un club que genera un sentimiento especial para su familia.

“Sé al equipo que llego, al equipo del que toda mi familia es hincha, mi viejo es hincha número 1 de Alianza, toda mi familia está muy contenta, es un privilegio vestir esta camiseta”, dijo en entrevista con Alianza Play.

"Al primero que le avisé fue mi viejo, porque era una de las cosas que yo tenía pendiente con él, fue al primero que llamé, se puso muy contento. De ahí mi vieja, mis hermanos, le fui contando a toda mi familia", dio cuenta sobre la decisión de continuar su carrera en la Liga1, tras salir hace más de una década de Sporting Cristal.

Franco Navarro, clave en su llegada a Alianza Lima

Luis Advíncula reconoció que un punto determinante para fichar por Alianza Lima fue Franco Navarro, quien fue su entrenador en su ciclo en Juan Aurich.

“Estoy contento y agradecido con mi ‘viejo’ Navarro y Navarro Jr., porque se portaron bien conmigo desde el minuto uno, estoy contento de ya estar acá. Hace mucho que veníamos hablando, ellos sabían por lo que yo estaba pasando allá, me trataron muy bien desde el minuto uno, todo llegó a buen puerto”, contó sobre los pormenores para unirse al elenco de La Victoria, en un contrato que va hasta el 2027 y con la opción de extenderse por un año más.

“A cualquier jugador le ilusiona jugar en Matute, que el Comando esté detrás de uno es una gran motivación. Dios quiera y todo salga bien. Siempre es lindo jugar con los mejores, gracias a Dios me ha tocado compartir con muchos jugadores”, añadió.

Luis Advíncula, de 35 años, jugará por su tercer equipo en el fútbol peruano. Aunque se formó en las categorías inferiores de Alianza Atlético, debutó oficialmente en Juan Aurich. Tras destacar con el ‘Ciclón’, pasó por Sporting Cristal, donde fue parte de dos títulos nacionales.

“Esos casi 5 años en Boca me sirvieron de mucho, pasé por todo. La única consigna que tiene Alianza es campeonar así que vengo a poner ese granito de arena para lograr el objetivo", aseguró.

"Tengo muchos amigos acá, con Carlos (Zambrano) tengo una gran amistad, nos conocemos desde muy chicos y es uno de los que me ha contado cómo está el club, cómo está la interna. Fue uno de los que me dijo 'vente que acá vas a estar bien y vas a ser feliz'", finalizó.