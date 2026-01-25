"Es importante el triunfo": Paolo Guerrero resaltó la goleada de Alianza Lima sobre el Inter Miami

Gracias a un doblete de Paolo Guerrero, Alianza Lima goleó 3-0 al Inter Miami el pasado sábado y con ello cerró su ronda de amistosos de cara al inicio de la Liga1 Te Apuesto 2026.

Precisamente, luego de lo que fue la victoria de Alianza en el Estadio Alejandro Villanueva, Paolo Guerrero habló de manera breve. El delantero peruano destacó el trabajo de su equipo para sacar el triunfo sobre el campeón de la MLS en el que juega el astro mundial Lionel Messi.

"El equipo trabaja bien y va entendiendo lo quiere el 'profe'. Es importante el triunfo porque te llena de fuerza y motivación para lo que se viene. Esperamos lograr el objetivo", dijo Guerrero a L1 Max.

Alianza Lima alista detalles para su debut oficial en el 2026

Asimismo, indicó que esta clase de partidos sirve para que el plantel llegue de la mejor manera al campeonato peruano de primera división.

"Es clave estar con los pies sobre la tierra y tenemos que seguir trabajando. Dios quiera que a fin de año todo se logre", indicó el popular 'Depredador'.

Más adelante, Paolo Guerrero añadió que debe darse sacrificio en los 90 minutos. Correr y presionar es algo que les pido el director técnico argentino Pablo Guede en los entrenamientos.

"Dentro de la cancha tenemos que estar 100 % enfocados. Tenemos que correr también por el compañero y matarnos dentro de la cancha. El grupo se fortalece con este resultado", agregó el atacante de Alianza Lima.

Lo que fue el último amistoso de Alianza

Para este partido, Alianza Lima tuvo una oncena titular conformada por Guillermo Viscarra; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Gianfranco Chávez, Jesús Castillo, Jairo Vélez, Gaspar Gentile; Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

En tanto, el Inter Miami salió con Dayne St. Clair; Ian Fray, Maximiliano Falcón, Noah Allen, Sergio Reguilón; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia; Lionel Messi, Silvetti y Luis Suárez.