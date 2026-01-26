Jornada de partidazos: conoce la programación de la fecha 4 de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley

La fase 2 continúa este fin de semana. La Federación Peruana de Vóley (FPV) dio a conocer la programación y horarios de la fecha 4 de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-2026.

La jornada arrancará el sábado 31 de enero con el encuentro entre Circolo Sportivo Italiano y Deportivo Soan. Luego, se disputará el Atlético Atenea vs Rebaza Acosta. Y cerrará la fecha el partido entre Universitario vs Regatas Lima.

El domingo 1 de febrero se disputarán dos partidos. La fecha la abre Géminis vs Olva Latino. Y cierra la jornada el partido entre San Martín vs Alianza Lima.

Cabe precisar que, en esta ronda, lo juegan los 10 primeros equipos de la primera etapa. Los primeros ocho disputarán los playoffs.

Programación de la fecha 4 de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 31 de enero

2:45 p.m. | Circolo Sportivo Italiano vs Deportivo Soan

5:00 p.m. | Atlético Atenea vs Rebaza Acosta

7:00 p.m. | Universitario vs Regatas

Domingo 1 de febrero

3:15 p.m. | Géminis vs Olva Latino

5:00 p.m. | San Martín vs Alianza Lima

¿Dónde ver la fecha 4 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025 -2026 en vivo por TV?

La fecha 4 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley se podrá ver EN VIVO por TV —de manera exclusiva— a través de Latina (Canal 2). También podrás seguirla vía ONLINE por la página web y la app Latina. Sumado a ello, podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por RPP.pe.